Политика⁠,
0

Меркель сочла неверным оставлять переговоры с Путиным на усмотрение США

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что неверно оставлять переговоры с Россией на усмотрение США, ее слова приводит Berliner Zeitung.

«Я считаю неправильным оставлять переговоры с [президентом Владимиром] Путиным исключительно на усмотрение американского президента [Дональда Трампа]», — сказала она.

На вопрос о том, почему она не признает ошибок в отношениях с Москвой, Меркель ответила: «Потому что я так не считаю. Я думаю, что было правильно, что мы неоднократно пытались вести переговоры с Путиным».

По ее словам, Минские соглашения были важны, «иначе Путин захватил бы Украину».

Говоря об отношениях Европы с США, экс-канцлер отметила, что европейцы сами «никогда не должны разрывать связи» с Соединенными Штатами. Меркель несколько раз встречалась с Трампом в его первый президентский срок. Позднее она описывала американского лидера как человека, который хочет «привлечь к себе внимание», вспомнив случай, как тот отказался пожать ей руку не на виду у всех. Трамп «очарован» Россией как «огромной страной со множеством природных ресурсов, мощной ядерной державой с авторитарным президентом», говорила также бывший канцлер в марте этого года.

Меркель отказалась от своего фирменного жеста
Общество
Ангела Меркель

В мемуарах «Свобода», опубликованных в ноябре 2024 года, Меркель писала, что «потеряла доверие» к Путину после присоединения Крыма к России. Однако, по ее словам, она решила не разрывать связи с российским президентом, хотя контакты с Россией все-таки сократились. Летом этого года она призывала ЕС и США сохранить свое единство, чтобы дать «убедительный ответ» президенту России.

В конце 2022 года в интервью Zeit экс-канцлер говорила, что минские договоренности, которые были подписаны в 2014–2015 годах, должны были «дать Украине время» и она использовала его, «чтобы стать сильнее». Путин в ответ на слова Меркель заявлял, что они были для него неожиданными и разочаровывающими, поскольку он считал, что Германия, даже поддерживая Украину, ведет с Россией искренний диалог.

Материал дополняется

