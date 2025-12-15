Мерц сообщил о договоренности США и Украины по гарантиям безопасности

США и Украина договорились по гарантиям безопасности, заявил канцлер Германии Мерц. Зеленский сравнивал их с обязательством НАТО по ст. 5

Фридрих Мерц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Соединенные Штаты и Украина договорились по гарантиям безопасности, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Мерца, США дали понять о своей готовности предоставить существенные гарантии: «То, что США предложили здесь, в Берлине, в плане правовых и материальных гарантий, поистине замечательно. Это очень важный шаг вперед, который я всячески приветствую». Украина сама примет решение о любых возможных территориальных уступках, подчеркнул он.

По словам Зеленского, соглашения по безопасности с США, Европой и другими государствами будут функционировать аналогично обязательству НАТО по ст. 5.

Североатлантический договор (Вашингтонский договор о коллективной обороне) был подписан 4 апреля 1949 года и стал основой для создания Организации Североатлантического договора (НАТО). Ст. 5 является ключевой. Она устанавливает, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. В этом случае все члены альянса обязуются помочь, применив вооруженную силу, если сочтут это необходимым.

В Берлине 14 и 15 декабря прошли два раунда переговоров украинской делегации во главе с Зеленским со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. В немецком правительстве говорили, что переговоры в Берлине касаются экономических вопросов и «обмена мнениями о статусе мирных переговоров по Украине».

Глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что переговоры Украины и США в Берлине прошли продуктивно, выразив надежду на скорое соглашение о мире. Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что в США также сочли встречу продуктивной.

По итогам переговоров Вашингтона и Киева немецкий канцлер заявил о шансе на реальный мир на Украине. Мерц подчеркнул, что без США не было бы такой позитивной динамики.