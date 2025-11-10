 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ET узнала о срыве попытки Пакистана вывезти из России технологии С-400

В Петербурге россиянина задержали за попытку вывоза секретных документов о военных вертолетах и системах ПВО из страны. Эта операция стала частью раскрытия шпионской сети пакистанской разведки ISI, узнала ET
ЗРК С-400
ЗРК С-400 (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В Санкт-Петербурге задержан гражданин России, участвовавший в попытке вывоза секретных документов, связанных с российскими военными вертолетами и системами противовоздушной обороны, пишет The Economic Times со ссылкой на источники. 

Российские власти раскрыли шпионскую сеть, возглавляемую пакистанской Межведомственной разведкой (ISI), которая пыталась провезти передовые технологии ПВО из России, говорится в материале.

Операция стала продолжением предыдущих попыток ISI тайно получить доступ к российским военным технологиям, включая системы С-400, которые активно используются индийскими ВВС. 

Задержанный пытался вывезти в том числе документы по разработке военной вертолетной техники и информацию о военно-транспортных вертолетах  Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и Ми-8АМТШ-ВА.

РБК направил запрос в посольство Пакистана в России, в ЦОС ФСБ.

«Терминатор» может использоваться для высадки десанта и его огневой поддержки, уничтожения танков и иной техники противника, транспортировки боеприпасов и других грузов, при поисково-спасательных работах и эвакуации раненых, говорится на сайте Росгвардии. Разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8 АМТ.

Ми-8АМТШ-ВА – арктическая версия, предназначенная для полярных операций. Отличается системой обогрева, улучшенной изоляцией и топливными баками большой дальности.

Посол Палестины выразил надежду на продолжение помощи из Москвы для Газы
Политика
Абдель Хафиз Нофаль

10 ноября ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужбы пресекли незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства. Было возбуждено уголовное дело о незаконном экспорте продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль.

По информации спецслужбы, два руководителя коммерческого предприятия в Ярославле организовали канал поставок продукции двойного назначения за пределы страны. Куда должны были направляться поставки, ФСБ не уточнила.

В 2024 году в Индии арестовали сотрудника посольства страны в Москве по подозрению в шпионаже в пользу Пакистана. Антитеррористическое отделение полиции задержало дипломата Сатендру Сивала. Его заподозрили в передаче ISI информации, касающейся ведомств Индии — МИДа и Минобороны — и индийских военных объектов.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
При участии
Виктория Хабарова
Пакистан Москва шпионаж

