Эрдоган рассказал о встрече с Путиным в Туркмении
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что накануне у него состоялась «продуктивная, всесторонняя и глубокая встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным, передает телеканал NTV.
Путин и Эрдоган встретились 12 декабря в Ашхабаде (Туркмения) на полях форума, посвященного Международному году мира и доверия, при участии делегаций двух стран. Встреча продолжалась 40 минут.
«В основном мы обсуждали вопросы конфликта [на Украине] и мирного урегулирования. Как и все участники процесса, господин Путин прекрасно осведомлен о позиции Турции по этому вопросу», — пояснил турецкий лидер.
Отвечая на вопрос о возможных датах визита Путина в Турцию, Эрдоган подчеркнул, что ждет российского президента «в любое время»; при этом Путин пообещал «сдержать свое обещание».
«Мы также обсудили необходимость встречи как можно скорее <...> Я надеюсь, что этот визит состоится в ближайшее время», — сказал турецкий лидер.
Последний раз Путин посещал Турцию в январе 2020 года. В прошлом году Эрдоган неоднократно приглашал российского коллегу в Турцию. Так, в марте он сказал, что визит российского президента ожидается после муниципальных выборов в стране, однако встреча была отложена. В сентябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подготовка ведется давно», однако детали носят закрытый характер.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
