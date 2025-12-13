Эрдоган: «В ходе встречи с Путиным я подчеркнул, что жду его в любое время»

Эрдоган рассказал о встрече с Путиным в Туркмении

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Кристина Кормилицына / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что накануне у него состоялась «продуктивная, всесторонняя и глубокая встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным, передает телеканал NTV.

Путин и Эрдоган встретились 12 декабря в Ашхабаде (Туркмения) на полях форума, посвященного Международному году мира и доверия, при участии делегаций двух стран. Встреча продолжалась 40 минут.

«В основном мы обсуждали вопросы конфликта [на Украине] и мирного урегулирования. Как и все участники процесса, господин Путин прекрасно осведомлен о позиции Турции по этому вопросу», — пояснил турецкий лидер.

Отвечая на вопрос о возможных датах визита Путина в Турцию, Эрдоган подчеркнул, что ждет российского президента «в любое время»; при этом Путин пообещал «сдержать свое обещание».

«Мы также обсудили необходимость встречи как можно скорее <...> Я надеюсь, что этот визит состоится в ближайшее время», — сказал турецкий лидер.

Последний раз Путин посещал Турцию в январе 2020 года. В прошлом году Эрдоган неоднократно приглашал российского коллегу в Турцию. Так, в марте он сказал, что визит российского президента ожидается после муниципальных выборов в стране, однако встреча была отложена. В сентябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подготовка ведется давно», однако детали носят закрытый характер.