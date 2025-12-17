Reuters узнал о готовности ЕС принять ключевые решения по активам России

Европейские чиновники заявляют о прогрессе в вопросе использования активов России, но на повестке саммита остается условие Бельгии о необходимости разделить риски, пишет Reuters. Следующее обсуждение запланировано на завтра

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Евросоюза добились прогресса в вопросе использования замороженных российских активов для финансирования Украины, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Однако, по словам собеседников агентства, ключевые решения еще предстоит обсудить на саммите, который пройдет 18 декабря.

Еврокомиссия в начале декабря предложила два варианта поддержки Украины, в том числе потенциальный «репарационный кредит» в размере €210 млрд за счет российских активов. Против плана изначально выступила Бельгия, где заблокирована большая часть активов России. Бельгийские власти заявили, что согласятся с предложением ЕК, если в плане гарантировано примут участие и другие страны ЕС, владеющие российскими активами. По словам источников Reuters, послы правительств стран ЕС урегулировали этот вопрос на переговорах в понедельник.

«После этих обсуждений я настроен несколько оптимистичнее, чем вчера», — сказал агентству высокопоставленный немецкий дипломат. Как отметил источник, теперь при принятии решения исключена вероятность блокирующего меньшинства, которое могли образовать страны выступающие против плана.

Однако главная проблема, которую лидерам ЕС предстоит решить на саммите, — это требование Бельгии, чтобы другие страны блока разделили финансовые риски в случае, если Россия обратиться в международные суды, указывает Reuters. «[Премьер-министр Бельгии Барт] де Вавер фактически хочет получить карт-бланш на всю жизнь, чтобы избежать любых финансовых последствий для Бельгии в связи с использованием российских активов. Правительства стран ЕС готовы пойти на многое, но существует определенное сопротивление идее неограниченных полномочий навсегда», — заявил дипломат.

Среди других спорных моментов, которые предстоит обсудить, Reuters называет инвестиционные договоры с Россией, которые продолжают действовать в 18 странах ЕС. Еврокомиссия настаивает на их расторжении. Дополнительным препятствием является требование Франции к Украине использовать средства, полученные от ЕС в рамках «репарационного кредита», для закупки военной техники исключительно у европейских поставщиков, а не у других, таких как США.

Euractiv писал, что сейчас как минимум семь стран — членов ЕС не поддерживают идею конфискации замороженных в Европе российских активов. По информации портала, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против «репарационного кредита», присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Российские власти называли любые действия с зарубежными активами воровством и подчеркивали готовность защищать свои интересы в судах. Первый такой иск Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear на этой неделе. Сумма претензий превышает 18 трлн руб.