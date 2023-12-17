Сийярто исключил нападение России на какую-либо страну НАТО

Глава венгерского МИДа назвал Североатлантический альянс «самым сильным блоком безопасности и обороны в мире», и напомнил о ст. 5 Североатлантического договора о коллективной обороне

Петер Сийярто (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не считает, что Россия может напасть на какую-либо страну НАТО. Об этом он сказал в интервью французскому каналу LCI, его слова приводит Index.hu.

Отвечая на вопрос об угрозе для ЕС со стороны России после Украины, глава венгерского МИДа отметил, что не видит опасности для стран блока с учетом того, что большинство стран Евросоюза, особенно на востоке, также являются членами НАТО. Североатлантический альянс — «самый сильный блок безопасности и обороны в мире», отметил министр. Сийярто напомнил, что, согласно ст. 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов блока.

Говоря об отношениях с Россией, глава МИД указал, что у Будапешта и Москвы «очень рациональное энергетическое сотрудничество». «Если мы перекроем путь поставок газа из России в Венгрию, мы физически не сможем обеспечить страну энергией», — сказал он.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия заботится о себе и ее не слишком заботит то, что другие думают о ней.

В декабре президент США Джо Байден, обращаясь к конгрессу по поводу помощи Киеву, заявил, что «если [президент России Владимир] Путин возьмет Украину, он не остановится там». «Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — убежден американский лидер.

Путин в ответ заявил, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — считает он.

НАТО, как и отдельные страны блока, такие как Германия и Чехия, рассматривают Россию как угрозу.