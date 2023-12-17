В Польше восстановили комиссию, заявившую о роли России в крушении Ту-154

В Польше продолжит работу подкомитет по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, передают Wiadomosci. Глава подкомитета Антони Мацеревич назвал незаконным решение польского Минобороны о его роспуске.

Постановление о ликвидации комиссии подписал Владислав Косиняк-Камыш, вице-премьер и министр обороны Польши. Мацеревич заявил, что тот не имел права принимать подобное решение. «Ни одно из упомянутых министром положений не предусматривает возможности ликвидации подкомитета до окончания его работы, то есть до августа 2024 года», — подчеркнул он.

Самолет Ту-154, на котором президент Польши Лех Качиньский и еще несколько десятков чиновников и представителей высшего военного командования страны летели в Смоленск, разбился в апреле 2010 года при заходе на посадку. На борту находились 96 человек, все они погибли.

В 2020 году польский подкомитет заявил, что причиной крушения стали два взрыва, а сама трагедия стала следствием «преднамеренных действий», связанных в том числе с ремонтом борта. Два года спустя Мачеревич обвинил в катастрофе российские спецслужбы. По его словам, в ходе расследования эксперты обнаружили следы взрывчатки на обломках самолета. Тогда же глава комиссии исключил человеческий фактор в качестве причины трагедии.

В Следственном комитете России версию Польши о взрыве неоднократно опровергали. По версии СК, командир лайнера не ушел на запасной аэродром в условиях отсутствия видимости из-за погоды. Впоследствии экипаж продолжил совершать ошибки и не реагировал на систему раннего предупреждения приближения земли.



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