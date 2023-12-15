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Политика ,  
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В канцелярии Туска призвали дать уголовную оценку «смоленской комиссии»

Канцелярия Туска: деятельность «смоленской комиссии» потребует уголовной оценки
Место авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском
Место авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском (Фото: UPPA / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Деятельность комиссии Минобороны по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, потребует правовой и уголовной экспертизы, заявил глава канцелярии польского премьер-министра Ян Грабец, передает Onet.

«Смоленская комиссия, безусловно, провалилась с точки зрения престижа Польши на международной арене. Ее обвиняли в фальсификации экспертных заключений и финансового менеджмента. <...> Я ожидаю, что это потребует правовой и уголовной экспертизы, — сказал Грабец.

Комиссию, которую возглавлял бывший министр национальной обороны Антоний Мацеревич, Минобороны распустило 15 декабря. Членов комиссии обязали урегулировать всю документацию до следующего понедельника. На пресс-конференции заместитель министра обороны Цезарь Томчик подчеркнул, что ликвидация комиссии стала «концом лжи польского государства».

«Отчет комиссии Миллера вновь является действующим отчетом от имени польского государства. Я не знаю, как обстоит дело с [бывшим министром национальной обороны] Антонием Мацеревичем и его странными исследованиями, которые, насколько я знаю, не были завершены, но одно можно сказать наверняка: отчет Ежи Миллера является действующим докладом и вернется на страницы Министерства обороны», — подчеркнул Томчик.

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Фото:UPPA / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев

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Быстрое заселение

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Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
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