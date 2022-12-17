Bloomberg сообщил о рисках помощи Киеву при перевыборах в Словакии
Опросы общественного мнения в преддверии возможных досрочных выборов в Словакии показывают лидерство политических сил, которые скептически относятся к поддержке Украины, пишет Bloomberg.
Правительство Словакии во главе с Эдуардом Хегером ушло в отставку 16 декабря после вотума недоверия, инициированного в парламенте либеральной партией «Свобода и солидарность» (SAS) из-за разногласий в рамках коалиции. Рассматривается вариант назначения нового кабинета, однако консенсус склоняется в пользу проведения досрочных выборов весной 2023 года, указывает агентство.
Лидируют, согласно опросам, социал-демократические партии «Голос» Питера Пеллегрини и SMER Роберта Фицо. Последний обещал прекратить поставки оружия на Украину и оказывать Киеву только гуманитарную помощь. Пеллегрини, который ранее был соратником Фицо и членом SMER более «двусмысленно» высказывается по вопросу о политике в рамках ЕС, указывает агентство, но поддержал отставку правительства. Поскольку партия Пеллегрини лидирует, то в случае победы у него будет возможность сформировать разные коалиции, в том числе с партией Фицо — второй по популярности после «Голоса», согласно опросам, пишет агентство.
Проведение досрочных выборов требует внесения поправок в Конституцию, поскольку они не предусмотрены действующим основным законом Словакии. Президент страны Зузана Чапутова призвала партийных лидеров изменить законодательство к концу января, чтобы провести выборы в первой половине следующего года.
«Досрочные выборы привели бы к тому, что поддержка военных усилий Украины повисла бы на волоске», — цитирует агентство аналитика британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft.
Словакия наряду с другими западными странами с начала российской спецоперации оказывает Киеву военную поддержку. Так, Братислава объявляла о решении направить Украине гаубицы, единственный комплекс С-300 (взамен на ПВО от союзников) и несколько десятков БМП. Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Киеву со стороны западных стран и говорили, что она не повлияет на достижение целей спецоперации.