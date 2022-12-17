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Bloomberg сообщил о рисках помощи Киеву при перевыборах в Словакии

Bloomberg: досрочные выборы в Словакии несут риск для помощи Украине
Бывший премьер Словакии и глава партии SMER Роберт Фицо пообещал прекратить поставки оружия на Украину и оказывать Киеву только гуманитарную помощь
Ушедший в отставку премьер-министр Словакии&nbsp;Эдуард Хегер
Ушедший в отставку премьер-министр Словакии Эдуард Хегер (Фото: Reuters)

Опросы общественного мнения в преддверии возможных досрочных выборов в Словакии показывают лидерство политических сил, которые скептически относятся к поддержке Украины, пишет Bloomberg.

Правительство Словакии во главе с Эдуардом Хегером ушло в отставку 16 декабря после вотума недоверия, инициированного в парламенте либеральной партией «Свобода и солидарность» (SAS) из-за разногласий в рамках коалиции. Рассматривается вариант назначения нового кабинета, однако консенсус склоняется в пользу проведения досрочных выборов весной 2023 года, указывает агентство.

Лидируют, согласно опросам, социал-демократические партии «Голос» Питера Пеллегрини и SMER Роберта Фицо. Последний обещал прекратить поставки оружия на Украину и оказывать Киеву только гуманитарную помощь. Пеллегрини, который ранее был соратником Фицо и членом SMER более «двусмысленно» высказывается по вопросу о политике в рамках ЕС, указывает агентство, но поддержал отставку правительства. Поскольку партия Пеллегрини лидирует, то в случае победы у него будет возможность сформировать разные коалиции, в том числе с партией Фицо — второй по популярности после «Голоса», согласно опросам, пишет агентство.

Роберт Фицо дважды занимал пост премьер-министра Словакии – с 2006 по 2010-й и с 2012 по 2018-й годы. В последний раз он ушел в отставку на фоне скандала вокруг убийства журналиста Яна Куциака и его невесты. Репортер занимался расследованием коррупции и возможными связями словацких политиков из партии SMER c итальянской мафией. Убийство спровоцировало многотысячные протесты в Словакии с требованием отставки правительства.

Проведение досрочных выборов требует внесения поправок в Конституцию, поскольку они не предусмотрены действующим основным законом Словакии. Президент страны Зузана Чапутова призвала партийных лидеров изменить законодательство к концу января, чтобы провести выборы в первой половине следующего года.

«Досрочные выборы привели бы к тому, что поддержка военных усилий Украины повисла бы на волоске», — цитирует агентство аналитика британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft.

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Словакия наряду с другими западными странами с начала российской спецоперации оказывает Киеву военную поддержку. Так, Братислава объявляла о решении направить Украине гаубицы, единственный комплекс С-300 (взамен на ПВО от союзников) и несколько десятков БМП. Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Киеву со стороны западных стран и говорили, что она не повлияет на достижение целей спецоперации.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Словакия Военная операция на Украине поставки оружия Выборы отставка правительства
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