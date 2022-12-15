Парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству

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Национальный совет Словакии вынес вотум недоверия правительству республики. Об этом сообщает информационное агентство ТАСR.

За вотум недоверия кабмину проголосовали 78 из 102 присутствовавших депутатов. Против высказались 20 парламентариев.

Спикер парламента Борис Коллар совместно с премьер-министром Эдуардом Хегером вскоре направятся к президенту республики Зузане Чапутовой, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. Спикер выступает за проведение досрочных выборов, которые, по его мнению, могут пройти в мае или июне 2023 года.

Голосование за вотум недоверия правительству инициировала либеральная партия «Свобода и солидарность» (SAS), которая в сентябре вышла из парламентской коалиции и отозвала из правительства четырех своих министров (экономики, образования, юстиции и иностранных дел), после чего правящая коалиция потеряла большинство в парламенте.

SAS выступала с требованием увольнения министра финансов Игоря Матовича, курс которого партия не одобряла из-за разницы во взглядах на социальную политику. Министр соглашался уйти в отставку при условии, что партия откажется от вынесения вотума недоверия правительству. SAS не согласилась на сделку.