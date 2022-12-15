Парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству
За вотум недоверия кабмину проголосовали 78 из 102 присутствовавших депутатов. Против высказались 20 парламентариев.
Спикер парламента Борис Коллар совместно с премьер-министром Эдуардом Хегером вскоре направятся к президенту республики Зузане Чапутовой, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. Спикер выступает за проведение досрочных выборов, которые, по его мнению, могут пройти в мае или июне 2023 года.
Голосование за вотум недоверия правительству инициировала либеральная партия «Свобода и солидарность» (SAS), которая в сентябре вышла из парламентской коалиции и отозвала из правительства четырех своих министров (экономики, образования, юстиции и иностранных дел), после чего правящая коалиция потеряла большинство в парламенте.
SAS выступала с требованием увольнения министра финансов Игоря Матовича, курс которого партия не одобряла из-за разницы во взглядах на социальную политику. Министр соглашался уйти в отставку при условии, что партия откажется от вынесения вотума недоверия правительству. SAS не согласилась на сделку.