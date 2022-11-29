Словакия передала Украине 30 советских БПМ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
По всей Украине объявили воздушную тревогу Политика, 14:01
Кремль заявил, что Путин не передавал послание Макрону через Токаева Политика, 13:59
На Украине перешли от аварийных отключений электричества к плановым Общество, 13:56
Как российские разработки помогают компаниям расти в новых реалиях Новая экономика, 13:52
ВМС США отвергли обвинения во вторжении крейсера в воды Китая Политика, 13:51
Угрозы футболистам сборной Ирана. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 13:50
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 13:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Португалии собрались доказать ФИФА, что Роналду забил гол Уругваю Спорт, 13:46
Ангина от невысказанных слов и еще пять мифов о психосоматике Pro, 13:46
LME сообщила о спасении рынка металлов от «спирали смерти» на $20 млрд Инвестиции, 13:43
Apple опубликовала рейтинг лучших приложений и игр 2022 года. Список Life, 13:39
Словакия передала Украине 30 советских БПМ Политика, 13:32
Медиахолдинг Maer выступил партнером премии «Горы России» Пресс-релиз, 13:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:27
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Словакия передала Украине 30 советских БПМ

Глава Минобороны Словакии Надь: Братислава передала Киеву 30 БПМ-1
Боевые машины пехоты были переданы в рамках программы Ringtausch, согласно которой члены НАТО поставляют советскую технику Украине в обмен на западные образцы со стороны Германии
Боевые машины пехоты БМП-1
Боевые машины пехоты БМП-1 (Фото: Tamas Vasvari / EPA / ТАСС)

Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты БМП-1 советского производства, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь в своем Twitter.

«Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП-1 были переданы Украине на основании соглашения Ringtausch с Германией. Спасибо [главе Минобороны ФРГ] Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество», — написал он.

Ringtausch — реализуемая правительством Германии программа кругового обмена вооружений и военной техники, согласно которой страны — члены НАТО предоставляют Украине тяжелую технику советского производства в обмен на западные образцы.

После начала российской военной операции на Украине страны Запада ввели против Москвы санкции, а также увеличили поставки вооружений Киеву. Словакия, в частности, с февраля передала Украине как минимум четыре 155-миллиметровые САУ Zuzana 2 и один комплекс C-300.

Кроме этого в середине ноября Ламбрехт объявила о создании в Словакии центра по восстановлению оружия, которое было поставлено Украине и требует обслуживания. Основное внимание, по словам Лабмрехт, будет уделено немецким гаубицам Panzerhaubitze 2000. Дополнительных подробностей она не привела.

Читайте на РБК Pro
Как финансовому директору сохранить работу в 2023 году
Лицензии Autodesk истекают. Девелоперы могут откатиться на 4 года назад
Что нужно знать, чтобы расторгнуть госконтракт без последствий
Какие акции покупают Билл Гейтс, Рэй Далио и другие миллиардеры

Российская сторона неоднократно критиковала поставки западными странами оружия на Украину. МИД предупреждал, что географические задачи войск России «будут отодвигаться еще дальше», если Киев получит дальнобойное оружие. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва добьется поставленных целей и выполнит задачи спецоперации, а поставки оружия лишь затягивают конфликт.

Словакия передала Украине 30 советских БПМ
Словакия передала Украине 30 советских БПМ

 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Словакия Украина БМП Военная операция на Украине
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
ФРГ создаст в Словакии центр по восстановлению переданного Украине оружия
Политика
Премьер Словакии предупредил о коллапсе экономики из-за роста цен
Политика
Польша и Чехия будут патрулировать небо Словакии после отказа от МиГ-29
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter