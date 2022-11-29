Словакия передала Украине 30 советских БПМ

Боевые машины пехоты были переданы в рамках программы Ringtausch, согласно которой члены НАТО поставляют советскую технику Украине в обмен на западные образцы со стороны Германии

Боевые машины пехоты БМП-1 (Фото: Tamas Vasvari / EPA / ТАСС)

Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты БМП-1 советского производства, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь в своем Twitter.

«Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП-1 были переданы Украине на основании соглашения Ringtausch с Германией. Спасибо [главе Минобороны ФРГ] Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество», — написал он.

Ringtausch — реализуемая правительством Германии программа кругового обмена вооружений и военной техники, согласно которой страны — члены НАТО предоставляют Украине тяжелую технику советского производства в обмен на западные образцы.

После начала российской военной операции на Украине страны Запада ввели против Москвы санкции, а также увеличили поставки вооружений Киеву. Словакия, в частности, с февраля передала Украине как минимум четыре 155-миллиметровые САУ Zuzana 2 и один комплекс C-300.

Кроме этого в середине ноября Ламбрехт объявила о создании в Словакии центра по восстановлению оружия, которое было поставлено Украине и требует обслуживания. Основное внимание, по словам Лабмрехт, будет уделено немецким гаубицам Panzerhaubitze 2000. Дополнительных подробностей она не привела.

Российская сторона неоднократно критиковала поставки западными странами оружия на Украину. МИД предупреждал, что географические задачи войск России «будут отодвигаться еще дальше», если Киев получит дальнобойное оружие. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва добьется поставленных целей и выполнит задачи спецоперации, а поставки оружия лишь затягивают конфликт.