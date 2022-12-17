Би-би-си узнала о поручении Сунака провести аудит военной помощи Украине

Решение Сунака вызвало тревогу в британском правительстве, поскольку военные считают, что поставки оружия Киеву могут стать решающими в предстоящие зимние месяцы, пишет Би-би-си

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Фото: Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил дать оценку ходу боевых действий на Украине и проверить эффективность британской военной помощи Киеву, сообщает Би-би-си со ссылкой на источники.

Аудит, уточнил собеседник издания в правительстве Британии, предназначен для оценки хода боевых действий и вклада Великобритании: «Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили». Один из источников также сравнил такой аудит со «сводным отчетом Goldman Sachs» (нынешний премьер работал в этом банке в начале 2000-х).

Поручение Сунака вызвало тревогу в правительственных кругах, поскольку британские военные считают, что поставки оружия на Украину могут оказаться решающими в предстоящие зимние месяцы, пишет издание.

Некоторые члены британского правительства также усматривают осторожность президента США Джо Байдена в отношении поставок оружия на Украину и выражают опасения, что Сунак в конечном итоге может последовать его примеру.

Сунак возглавил британское правительство в конце октября. В середине ноября он посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сунак заявлял, что Киев может рассчитывать на постоянную солидарность и поддержку со стороны Лондона.

В день прибытия Сунака в украинскую столицу правительство Британии анонсировало передачу Украине ПВО на £50 млн (около $59,4 млн), включая 125 зенитных орудий, радары и средств радиоэлектронной борьбы, для противодействия беспилотникам. Позже британский премьер обещал, что Лондон увеличит в 2023 году оказываемую Киеву военную помощь. «Не сомневайтесь. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году», — говорил он.

Западные поставки оружия и военной техники Киеву не раз подвергались критике со стороны России. В Кремле заявляли, что цели спецоперации будут выполнены «в любом случае».