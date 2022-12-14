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Пушилин заявил о продаже поставляемого Украине оружия на черном рынке

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оружие, поставляемое Украине, продается на черном рынке в Африке. Ранее об этом говорил постпред России в ООН Василий Небензя

Поставляемое Украине иностранное вооружение продают на черном рынке, в частности, в Африку. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран», — сказал он.

Речь, по словам Пушилина, в первую очередь идет о ПТРК Javelin. Он отметил, что оружие поступает в африканские страны.

Ранее о том, что поставляемое Украине оружие, оказывается в африканских странах, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари, по словам Небензи, подтвердил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад.

В ООН в ответ призвали избегать попадания оружия, поставляемого Украине, третьим сторонам. В организации обратили внимание, что страны должны препятствовать перенаправлению поставляемого ими оружия и боеприпасов, чтобы не разжигать конфликт. Это позволит избежать появления угроз безопасности в регионе и за его пределами.

В Пентагоне при этом заявили, что не могут подтвердить сведения о поступлении вооружения, поставляемого Украине, на черный рынок. «В данный момент мы не располагаем информацией, достоверной информацией, которая бы указывала на какое-либо отклонение передаваемого Украине содействия на незаконные цели», — сказал представитель Пентагона. 

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Украина Денис Пушилин ДНР поставки оружия Африка
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