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Названа возможная причина возврата лайнера SSJ-100 в Шереметьево
Лайнер SSJ-100 загорелся при приземлении в Шереметьево. Согласно предварительным данным, посадить самолет там пришлось из-за удара молнии, утверждают источники
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По предварительным данным, в самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, ударила молния, в результате чего на воздушном судне временно перестала работать радиосвязь и лайнер пришлось вернуть в Шереметьево, сообщил РБК источник, знакомый с расследованием, и подтвердил собеседник в авиационных властях.

В результате катастрофы погибли 41 человек. Список выживших пассажиров опубликован на сайте «Аэрофлота».

Источник ТАСС в экстренных службах ранее утверждал, что по основной версии, удар молнии привел к отказу автоматики. По его словам, попадание молнии подтвердил один из членов экипажа. «Основная версия — удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика», — заявил собеседник агентства.

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Из-за жесткой посадки самолета в Шереметьево погиб 41 человек

Кроме того, один из пассажиров, Дмитрий Хлебушкин, рассказал журналистам, что во время полета «по крайней мере, видел вспышку белого света», передавало «РИА Новости».

Ранее источник РБК в авиаотрасли заявил, что по предварительным данным возгорание началось после того, как самолет раз столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Для эвакуации пассажиров использовали аварийные трапы. По словам пресс-секретаря «Аэрофлота» Максима Фетисова, эвакуация заняла «55 секунд при нормативе 90 секунд».

Инциденты с самолетами Sukhoi Superjet 100

В апреле 2019 года самолет, который должен был следовать рейсом Москва — Воронеж, не смог вылететь из-за технического сбоя. Месяцем ранее самолет «Аэрофлота» этой модели вернулся в аэропорт Шереметьево из-за треснувшего стекла. В феврале самолет «Аэрофлота» из Москвы в Салоники вернулся в столицу из-за проблем с гидравликой.

В октябре 2018 года самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив основные и передние стойки шасси, а также фюзеляж. В том же месяце SSJ «Аэрофлота» рейсом Москва — Ханты-Мансийск вернулся в столичный аэропорт из-за проблем с шасси. В июле 2018-го испытательный cамолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.

Проблемы в эксплуатации лайнера есть и у иностранных авиакомпаний. В марте 2019 года мексиканская компания Interjet просила российскую сторону отремонтировать двигатели находящихся в ее распоряжении SSJ-100. Также весной этого года газета «Ведомости» сообщала, что ирландский перевозчик CityJet, единственный в Европе эксплуатант SSJ-100, отказался от самолетов этой модели. РБК в пресс-службе авиакомпании поясняли, что не эксплуатируют лайнер с января 2019 года и сейчас не занимаются активным сотрудничеством с производителем — «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС, дочка Объединенной авиастроительной корпорации).

В ноябре 2018 года президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов признавал проблему с SSJ-100 и заявлял, что долю исправных лайнеров модели в парках авиакомпаний-эксплуатантов планируется увеличить с нынешних 66–70 до 75%. Рубцов подчеркивал, что пока у авиакомпаний «нередко» возникают проблемы с SSJ-100, в связи с чем производитель принимал ряд мер: закупку запчастей на 3,5 млрд руб., реконструкцию склада запасных частей, комплексную механизацию.

Авторы: Мария Кокорева, Константин Нагаев
Теги: Шереметьево, SSJ 100
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