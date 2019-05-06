Названа возможная причина возврата лайнера SSJ-100 в Шереметьево

Лайнер SSJ-100 загорелся при приземлении в Шереметьево. Согласно предварительным данным, посадить самолет там пришлось из-за удара молнии, утверждают источники

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По предварительным данным, в самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, ударила молния, в результате чего на воздушном судне временно перестала работать радиосвязь и лайнер пришлось вернуть в Шереметьево, сообщил РБК источник, знакомый с расследованием, и подтвердил собеседник в авиационных властях.

В результате катастрофы погибли 41 человек. Список выживших пассажиров опубликован на сайте «Аэрофлота».

Источник ТАСС в экстренных службах ранее утверждал, что по основной версии, удар молнии привел к отказу автоматики. По его словам, попадание молнии подтвердил один из членов экипажа. «Основная версия — удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, один из пассажиров, Дмитрий Хлебушкин, рассказал журналистам, что во время полета «по крайней мере, видел вспышку белого света», передавало «РИА Новости».