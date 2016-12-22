Волкер допустил санкции против России после инцидента с украинскими ВМС

США и их партнеры могут ввести против Москвы дополнительные санкции и нарастить военное присутствие в Черном море. Такие действия послужат ответными мерами на действия России в Керченском проливе, заявил Курт Волкер

Курт Волкер (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал о возможности введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Об этом американский дипломат сказал на брифинге с журналистами 17 декабря. Новые ограничительные меры, вероятно, будут введены в течение ближайших двух месяцев, допустил Волкер. Они могут стать дополнением к крымскому санкционному пакету или быть реализованы в рамках дополнительного пакета, уточнил он.

25 ноября российская береговая охрана задержала три корабля Военно-морского флота Украины и их экипажи за нарушение границы России. После инцидента в ЕС и США призвали освободить моряков, а несколько европейских стран выступили с инициативой наказать Москву санкциями.

Волкер назвал инцидент новой эскалацией со стороны России, которая отказывается соблюдать заключенное в 2003 году с Украиной соглашение о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива, гарантирующее судам двух государств право мирного прохода через территориальное море. Хотя Москва считает, что после присоединения Крыма она контролирует Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовские моря, это противоречит положениям конвенции от 2003 года, убежден Волкер. Неправомерным является и то, 25 ноября российская береговая охрана открыла огонь по украинским кораблям в международных водах, добавил представитель Госдепа.

Москва трактует поведение украинских моряков как провокацию, нацеленную на повышение рейтинга президента Петра Порошенко в преддверии выборов весной 2019 года.

Волкер признался, что из-за инцидента в Керченском проливе ему пришлось отменить поездку в Москву в ноябре. «Я <...> был не вправе поехать в Москву для обсуждения Минских договоренностей в то время, пока Россия держит украинских моряков», — пояснил дипломат.

В настоящее время Волкер находится в Брюсселе, где ведет переговоры о дальнейших совместных шагах в рамках украинского досье. По словам представителя Госдепа, в ближайшее время он намерен пообщаться с европейскими союзниками и партнерами по НАТО. «Я хочу выслушать <...> рекомендации наших друзей и союзников относительно инцидента», — сказал он, заметив, что действия России встревожили европейские страны.

На саммите Европейского союза 10 декабря участники объединения решили не вводить санкции против России за инцидент 25 ноября. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в 7 декабря высказал мнение, что такой шаг был бы неправильным и в ЕС нет единого мнения относительно дополнительных санкций. Маас попросил больше времени для переговоров с Россией в рамках «нормандской четверки». Член президентской партии «Вперед, Республика!», председатель франко-российской группы дружбы в нижней палате французского парламента Каролин Жанвье отметила в беседе с РБК, что стороны должны фокусироваться на поисках мирного решения и избегать эскалации.

Со своей стороны, Волкер указал на отсутствие подвижек в диалоге в рамках «нормандской четверки» об урегулировании ситуации с доступом в Азовское море. По мнению Волкера, инициативы упираются в нежелание Москвы идти на уступки, в частности отпустить украинских моряков. Он назвал очень разочаровывающим результат встречи четверки, которая состоялась 11 декабря на уровне помощников глав стран и правительств.

В этой связи Волкер считает необходимым наращивать военное присутствие США в Черном море. Это может быть сделано при поддержке членов НАТО, включая европейские страны и Турцию, указал дипломат. Представитель Госдепа считает, что это поможет разубедить Москву в целесообразности дальнейшей эскалации конфликта.​ Волкер также указал на готовность США в ближайшие два месяца анонсировать новые поставки оружия Украине. ​