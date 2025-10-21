Политика,
В Польше задержали восемь человек за подготовку диверсий
Премьер Туск: в Польше задержали восемь человек за подготовку диверсий
Дональд Туск
В Польше задержаны восемь человек, которые готовили диверсии. Об этом премьер-министр страны Дональд Туск сообщил в X.
«Агентство внутренней безопасности совместно с другими службами задержало за последние дни в различных частях страны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсий», — написал он.
Туск не уточнил, о каких диверсиях идет речь.
