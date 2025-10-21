 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Польше задержали восемь человек за подготовку диверсий

Премьер Туск: в Польше задержали восемь человек за подготовку диверсий
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press)

В Польше задержаны восемь человек, которые готовили диверсии. Об этом премьер-министр страны Дональд Туск сообщил в X.

«Агентство внутренней безопасности совместно с другими службами задержало за последние дни в различных частях страны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсий», — написал он.

Туск не уточнил, о каких диверсиях идет речь.

Материал дополняется

Теги
Дональд Туск Польша задержание диверсии
