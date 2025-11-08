 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

Министр обороны США Пит Хегсет: ситуация в мире сравнима с 1939 или 1981 годами
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
По мнению Хегсета, ситуация в мире сравнима с событиями 1939 или 1981 годов, и если есть желание избежать войны, нужно «подготовиться сейчас»
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Andrew Harnik / Reuters)

Текущая ситуация в мире сравнима с «моментом 1939 года», заявил министр обороны США Пит Хегсет, выступая в военно-морском колледже Форт-Макнейр в Вашингтоне.

«Это момент 1939 года или, надеюсь, момент 1981 года. Момент нарастающей опасности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это. Я чувствую это», — сказал Хегсет.

Если США желают избежать войны, «а это именно то, чего мы хотим», подчеркнул Хегсет, следует начать готовиться прямо сейчас.

Кремль оценил близость к ядерной войне в сравнении с Карибским кризисом
Политика
Дмитрий Песков

В 1939 году началась Вторая мировая война.

В 1981 году произошло одно из обострений времен холодной войны: в декабре в Польше было введено военное положение, сопровождавшееся забастовками независимого профсоюза «Солидарность» и массовыми арестами. В ответ США ввели экономические санкции против СССР.

В мировой политике произошли и другие важные исторические события: например, в том же месяце израильский кнессет официально объявил об аннексии Голанских высот, захваченных у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года.

В том же году президентом США стал республиканец Рональд Рейган. В частности, он провозгласил политику «мира через силу», этот же подход в своих речах стал упоминать нынешний американский президент Дональд Трамп. В первые годы правления Рейгана отношения СССР и США ухудшились: среди прочего в 1983-м американский лидер провозгласил Советский Союз «империей зла». Однако во время его второго срока отношения потеплели, холодная война между двумя странами была завершена.

О близости мировой войны в последние годы заявляли некоторые мировые политики, в том числе в 2022-м президент Белоруссии Александр Лукашенко и в 2025-м президент США Дональд Трамп. По мнению последнего, в таковую способен перерасти конфликт на Украине.

«Это может закончиться третьей мировой войной, если не будет урегулирования», — говорил Трамп. Решение конфликта на Украине было одним из его предвыборных обещаний. Тем не менее в сентябре 2025-го Трамп выразил мнение, что мировой войны из-за российско-украинского конфликта не будет.

Москва также заявляет о стремлении урегулировать конфликт с Украиной. В июне президент России Владимир Путин сказал, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне, поскольку «очень много конфликтного потенциала» и «он растет», по его словам, не только из-за конфликта на Украине, но и из-за Ближнего Востока. В то время там продолжалась война Ирана с Израилем.

В апреле секретарь российского Совбеза, бывший министр обороны Сергей Шойгу говорил, что ввод иностранных военных в качестве миротворцев в контексте украинского конфликта на «исторические территории России» может привести к прямому столкновению Москвы с НАТО и в дальнейшем к третьей мировой войне.

В Кремле на фоне дискуссий о ядерных испытаниях в России и США, развернувшихся в последние дни, выразили мнение, что современный мир не стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года. Это еще одно обострение времен холодной войны между Советским Союзом и США, которое было успешно разрешено.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина
Пит Хегсет Вторая мировая война
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
