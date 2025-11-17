 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Орбан ответил на вопрос, является ли он «троянским конем» Путина

Россия вместе с Турцией и Германией важна как одна из трех «центров силы» в Европе, с чем нужно считаться венграм, рассказал Орбан. Он уверен, что «троянским конем» его называют только наивные люди
Виктор Орбан и Владимир Путин
Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Венгерский премьер Виктор Орбан счел грубым и примитивным, когда его называют «троянским конем» России и ее президента Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью главе и совладельцу немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру. Запись опубликована на YouTube.

Журналист спросил: «Вас очень часто обвиняют в том, что вы троянский конь России или троянский конь Путина. А кто-то в Венгрии, скажет, что мы, венгры, просто ненавидим русских более интеллигентно, чем остальная Европа. Что вы думаете по этому поводу?».

«Я в целом ни к кому не испытываю ненависти, но имею опыт. И у нас есть опыт взаимодействия с русскими, так что мы знаем, какие они. За последние 150 лет они несколько раз нападали на нас. Однажды и мы напали. Это было плохо, но мы это сделали. Во Вторую мировую войну, вместе с вами», — сказал Орбан немецкому журналисту.

Орбан рассказал, что Меркель повышала на него голос «чаще, чем жена»
Политика
Виктор Орбан и Ангела Меркель

Венгерский премьер подчеркнул, что его народ «знает русских и знает, что русские останутся», а не исчезнут из европейской политики. Для Венгрии очевидны три центра силы: Германия, Россия и Турция, этот треугольник «определяет, безопасна Венгрия или нет».

«Поэтому я должен найти хорошее решение по всем трем направлениям, что является выигрышной ситуацией для венгров. Это то, ради чего я работаю. Вы знаете, что разговоры о троянском коне — очень наивно и примитивно. Если нет серьезных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина. Это очень примитивно», — продолжил Орбан.

Он объяснил, что в связи с небольшим экономическим и военным влиянием Венгрии, хочет быть полезным для тех сторон, которые выступают за мир.

Венгрия отказалась финансировать Украину из-за коррупционного скандала
Политика
Виктор Орбан

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель после отставки отказалась согласиться с мнением, что Орбан был «троянским конем Путина», и назвала эти суждения чепухой. «Виктор Орбан всегда отстаивал свою собственную позицию на европейской арене и часто очень хорошо обосновывал ее», — сказала она и отметила важность стремления венгерского премьера к компромиссу.

Венгрия неоднократно блокировала введение новых санкций против России, но после давления или некоторых послаблений для себя давала свое согласие. В конце 2023 года тогдашний немецкий канцлер, предварительно договорившись с Орбаном, предложил ему выйти за кофе, чтобы без его участия страны смогли принять единогласное решение по началу переговоров с Украиной о ее вступлении в союз.

Виктор Орбан
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Ангела Меркель
Ангела Меркель
политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
