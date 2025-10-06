 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Меркель отказалась считать Орбана «троянским конем Путина» в ЕС

Меркель назвала чепухой мнение, что Орбан является троянским конем Путина в ЕС
Ангела&nbsp;Меркель
Ангела Меркель (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда отстаивал свою собственную позицию на европейской арене, а не мнение президента России Владимира Путина, заявила в интервью Partizan бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

«Виктор Орбан всегда отстаивал свою собственную позицию на европейской арене и часто очень хорошо обосновывал ее», — сказала Меркель (цитата по Mandiner). На вопрос, является ли Орбан «троянским конем [президента России Владимира] Путина», экс-канцлер ответила: «Нет, это чепуха. Мы бы не попались на такое — это абсурд».

Меркель назвала страны, помешавшие переговорам с Россией до спецоперации
Политика
Ангела Меркель

Меркель отметила важность того, что Орбан всегда стремился к компромиссу и с ним можно было договориться ради достижения общих целей.

Бывший канцлер заявила также, что не поддерживает решение Орбана продолжать импорт газа из России, хотя отметила, что c СПГ Венгрия находится в другой ситуации, «потому что у них нет выхода к морю».

В Европе не раз выражали недовольство тем, что Орбан поддерживает Россию. Например, в июле 2024 года, после поездки Орбана в Москву, литовский президент Гитанас Науседа обвинил Орбана в подрыве авторитета председательства в ЕС.

В августе 2025 года все страны ЕС, кроме Венгрии, в общем заявлении выступили в поддержку Украины перед переговорами Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Орбан тогда заявил, что «европейский либерально-мейнстримный хор снова запоет «Марионетку Путина», хотя Венгрия заняла такую позицию, в частности, потому что ЕС на переговоры вовсе не был приглашен.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Ангела Меркель Владимир Путин Виктор Орбан Европа ЕС СПГ
Ангела Меркель фото
Ангела Меркель
политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
Политика
Bloomberg узнал о ссоре Мерца и Орбана из-за Украины на саммите ЕС
Политика
Меркель назвала страны, помешавшие переговорам с Россией до спецоперации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как профилактика меняет борьбу с главной причиной смертности в России Национальные проекты, 11:05
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
«РИА Новости» сообщили о непричастности лидера ОПГ к хищениям у солдат Общество, 10:49
Премьер Франции подал в отставку спустя меньше месяца в должности Политика, 10:48
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 10:44
Россиян предупредили о схеме мошенников с посылками из маркетплейсов Общество, 10:38
Индекс РТС впервые с 10 апреля опустился ниже 1000 пунктов Инвестиции, 10:35
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов Политика, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Меркель отказалась считать Орбана «троянским конем Путина» в ЕС Политика, 10:27
Гелик, подвинься. Пять необычных фишек Tank 700, о которых мало кто знает Авто, 10:26
В Киеве рассказали о «возвращении политики» на Украину перед выборами Политика, 10:22
Почему компании выпускают устаревшие продукты: топ-8 ошибок продуктологовПодписка на РБК, 10:22
Трамп отправил нацгвардейцев Техаса в Орегон и Иллинойс Политика, 10:17