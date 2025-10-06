Меркель отказалась считать Орбана «троянским конем Путина» в ЕС

Ангела Меркель (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда отстаивал свою собственную позицию на европейской арене, а не мнение президента России Владимира Путина, заявила в интервью Partizan бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

«Виктор Орбан всегда отстаивал свою собственную позицию на европейской арене и часто очень хорошо обосновывал ее», — сказала Меркель (цитата по Mandiner). На вопрос, является ли Орбан «троянским конем [президента России Владимира] Путина», экс-канцлер ответила: «Нет, это чепуха. Мы бы не попались на такое — это абсурд».

Меркель отметила важность того, что Орбан всегда стремился к компромиссу и с ним можно было договориться ради достижения общих целей.

Бывший канцлер заявила также, что не поддерживает решение Орбана продолжать импорт газа из России, хотя отметила, что c СПГ Венгрия находится в другой ситуации, «потому что у них нет выхода к морю».

В Европе не раз выражали недовольство тем, что Орбан поддерживает Россию. Например, в июле 2024 года, после поездки Орбана в Москву, литовский президент Гитанас Науседа обвинил Орбана в подрыве авторитета председательства в ЕС.

В августе 2025 года все страны ЕС, кроме Венгрии, в общем заявлении выступили в поддержку Украины перед переговорами Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Орбан тогда заявил, что «европейский либерально-мейнстримный хор снова запоет «Марионетку Путина», хотя Венгрия заняла такую позицию, в частности, потому что ЕС на переговоры вовсе не был приглашен.