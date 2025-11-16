Орбан рассказал, что Меркель повышала на него голос «чаще, чем жена»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что во времена работы с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель она повышала на него голос «чаще, чем жена». Этим он поделился в подкасте MD meets.
Орбан сказал, что ему нравилось работать вместе с Меркель, несмотря на разногласия в некоторых вопросах.
«Бывало, она и на меня повышала голос — иногда даже чаще, чем моя жена. Это, конечно, не очень хорошо. Но это говорит о многом», — рассказал премьер.
Он назвал экс-канцлера человеком широких взглядов, интеллектуалом, «который никогда не пользовался властью». Говоря о разногласиях, Орбан отметил, что им с Меркель не удавалось найти общий язык в миграционном вопросе и по «Зеленому курсу».
«Но в третьем аспекте — стратегическом определении интересов Европы и отношений с Россией — я был согласен с ней почти на 100%. Были моменты в Европейском совете, когда только мы с ней выступали на одной платформе за мир и сотрудничество», — поделился политик.
Он подчеркнул, что Меркель «сделала много хорошего и для Германии, и для Европы».
Ангела Меркель возглавляла правительство с 22 ноября 2005-го по 8 декабря 2021 года. Она стала первой женщиной — федеральным канцлером Германии и (в возрасте 51 года) самым молодым канцлером за всю историю ФРГ. Она пробыла у власти чуть более 16 лет.
Меркель и Орбан действительно транслируют разные позиции по отношению к миграционной политике. Уже после отставки, в конце мая этого года, экс-канцлер заявила, что усиление пограничного контроля в рамках борьбы Германии с нелегальной миграцией угрожает всей Европе. Она отметила, что «всегда выступала за европейские решения, а односторонние действия отдельных государств «могут поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в Европе.
Орбан, в свою очередь, отмечал, что Европейский союз страдает от долгов, миграционного кризиса и политических провалов, в то время как Венгрия делает ставку на традиционные ценности, семейную политику и поддержку трудящихся. Кроме этого, в 2023 году премьер заявил, что Брюссель навязал Венгрии и Польше миграционный пакт. Он пообещал, что Венгрия будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции и не поддержит план ЕС по расселению мигрантов в странах союза.
