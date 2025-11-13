Венгрия отказалась финансировать Украину из-за коррупционного скандала

Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет финансово поддерживать Украину, сославшись на коррупционные скандалы в Киеве. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети X.

«Золотая иллюзия Украины рушится. Мафиозная сеть военного времени с бесчисленными связями с президентом Зеленским была разоблачена <…> Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. Дома им можно найти гораздо лучшее применение», — написал он.

Венгерский премьер назвал ситуацию на Украине «хаосом», в который «брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков». «В любом случае, после всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу украинского президента. Брюсселю давно пора понять, куда на самом деле уходят их деньги», — заключил он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что выявило масштабную коррупционную схему, в которой фигурирует оператор трех украинских АЭС — «Энергоатом». По данным НАБУ, в компании действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Организатором преступной схемы следствие считает бизнесмена Тимура Миндича. По версии НАБУ, Миндич и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за коррупционного скандала на своих постах не должны оставаться министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. В тот же день, как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, оба написали заявления об отставке. Сегодня Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении Миндича и его знакомого бизнесмена Александра Цукермана, который также фигурирует в расследовании дела о коррупции.