 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Венгрия отказалась финансировать Украину из-за коррупционного скандала

Орбан отказался финансово поддерживать Украину после коррупционного скандала
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет финансово поддерживать Украину, сославшись на коррупционные скандалы в Киеве. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети X.

«Золотая иллюзия Украины рушится. Мафиозная сеть военного времени с бесчисленными связями с президентом Зеленским была разоблачена <…> Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. Дома им можно найти гораздо лучшее применение», — написал он.

Венгерский премьер назвал ситуацию на Украине «хаосом», в который «брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков». «В любом случае, после всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу украинского президента. Брюсселю давно пора понять, куда на самом деле уходят их деньги», — заключил он.

САП обвинила соратника Зеленского в «преступном» вмешательстве в оборону
Политика
Тимур Миндич

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что выявило масштабную коррупционную схему, в которой фигурирует оператор трех украинских АЭС — «Энергоатом». По данным НАБУ, в компании действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Организатором преступной схемы следствие считает бизнесмена Тимура Миндича. По версии НАБУ, Миндич и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за коррупционного скандала на своих постах не должны оставаться министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. В тот же день, как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, оба написали заявления об отставке. Сегодня Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении Миндича и его знакомого бизнесмена Александра Цукермана, который также фигурирует в расследовании дела о коррупции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Венгрия Украина финансирование Виктор Орбан коррупция
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
САП обвинила соратника Зеленского в «преступном» вмешательстве в оборону
Политика
Два украинских министра подали в отставку из-за дела Миндича
Политика
Сийярто призвал прекратить финансировать Киев после скандала с коррупцией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
В здании «ГЭС-2» в Москве началась эвакуация Общество, 18:30
Оставьте сотрудникам их время: как следить за работой на удаленке Образование, 18:29
39-летнего Радулова включили в состав сборной на Кубок «Первого канала» Спорт, 18:28
Над Черным морем перехватили 11 дронов за два часа Политика, 18:25
Мосбиржа назвала «плохим» кейсом обратный сплит девелопера ПИК Инвестиции, 18:24
В Красногорске задержали подозреваемого в обрушении на «Снежкоме» Общество, 18:22
МИД Польши назвал Балтийское море почти внутренним морем НАТО Политика, 18:21
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
ГУМ-каток на Красной площади откроется 1 декабря в двадцатый раз Город, 18:19
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ЦБ сообщил о предотвращении банками хищений у россиян на ₽3,5 трлн Общество, 18:08
ЦБ установил курс доллара на 14 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:06
Центробанк Чехии первым в мире включил биткоин в свой портфель Крипто, 18:05
WP узнала, что Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1980-х Политика, 18:03
ИИ определил округа Москвы, где в октябре сильнее всего подорожало жилье Недвижимость, 18:02