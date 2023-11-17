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Война санкций ,  
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США внесли в черный список две компании за связи с Россией

Минторг США внес в черный список две компании за связи с Россией
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Война санкций
Четыре компании будут обязаны получать экспортные разрешения от властей США, две из них заподозрили в связях с Россией
Здание министерства торговли США
Здание министерства торговли США (Фото: loc.gov)

США объявили об экспортных ограничениях против двух компаний, заподозрив их в связях с Россией. Соответствующее уведомление разместило в федеральном реестре бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США (.pdf). Оно вступает в силу с 21 ноября.

Ограничения введены против Novax Group — американская сторона подозревает ее в связях не только с Россией, но и с Венесуэлой, Панамой и Коста-Рикой, а также против индийской Si2 Microsystems Private Limited. Министерство полагает, что та «оказывала поддержку российской военной и/или оборонной промышленности», поставляя произведенные в США микросхемы, а получателями выступали компании, «связанные с российским оборонным сектором».

Под ограничения попали еще две компании. Это Zero Waste Global SA, предположительно связанные с Панамой и Венесуэлой, и испанская Aerofalcon S. L. Последняя вела деятельность, «противоречащую национальным интересам США», поставляя авиационные запчасти, выпущенные в США, правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявили в министерстве.

Попадание под экспортные ограничения означает необходимость для поставщиков получать специальные разрешения на экспорт от Минторговли США. Ведомство будет при рассмотрении запросов исходить из «презумпции отказа».

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Российские власти называли западные санкции незаконными, неэффективными и требовали их отменить. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования», — признавал президент Владимир Путин.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что российские компании адаптировались и «научились хеджироваться от санкционных рисков».

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