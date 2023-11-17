Минторг США внес в черный список две компании за связи с Россией

США внесли в черный список две компании за связи с Россией

Четыре компании будут обязаны получать экспортные разрешения от властей США, две из них заподозрили в связях с Россией

Здание министерства торговли США (Фото: loc.gov)

США объявили об экспортных ограничениях против двух компаний, заподозрив их в связях с Россией. Соответствующее уведомление разместило в федеральном реестре бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США (.pdf). Оно вступает в силу с 21 ноября.

Ограничения введены против Novax Group — американская сторона подозревает ее в связях не только с Россией, но и с Венесуэлой, Панамой и Коста-Рикой, а также против индийской Si2 Microsystems Private Limited. Министерство полагает, что та «оказывала поддержку российской военной и/или оборонной промышленности», поставляя произведенные в США микросхемы, а получателями выступали компании, «связанные с российским оборонным сектором».

Под ограничения попали еще две компании. Это Zero Waste Global SA, предположительно связанные с Панамой и Венесуэлой, и испанская Aerofalcon S. L. Последняя вела деятельность, «противоречащую национальным интересам США», поставляя авиационные запчасти, выпущенные в США, правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявили в министерстве.

Попадание под экспортные ограничения означает необходимость для поставщиков получать специальные разрешения на экспорт от Минторговли США. Ведомство будет при рассмотрении запросов исходить из «презумпции отказа».

Российские власти называли западные санкции незаконными, неэффективными и требовали их отменить. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования», — признавал президент Владимир Путин.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что российские компании адаптировались и «научились хеджироваться от санкционных рисков».