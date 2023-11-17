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Военная операция на Украине ,  
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WSJ сообщила о неспособности стран Европы заменить США для Украины

WSJ: Европа не сможет заменить Украине помощь от США
Сюжет
Военная операция на Украине
Европа не сможет предоставить Украине те же объемы помощи, какие поставляли США, сообщили источники WSJ. Зеленский уже предупреждал, что ВСУ без достаточной помощи начнут отступать
Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Сергей Нужненко / Reuters

Европейские страны не смогут компенсировать Украине вероятное сокращение получаемой из США финансовой и военной поддержки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди высокопоставленных европейских чиновников.

«Помощь США жизненно необходима Украине, а в [европейском] регионе не смогут заменить американское финансирование и военную технику», — пересказывает издание оценки собеседников.

Источники WSJ говорят, что самое главное — чтобы Украина продержалась до выборов президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Этот срок они объясняют тем, что «считают маловероятными серьезные мирные переговоры» между Россией и Украиной до выборов в США.

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Фото:Hannah Beier / Getty Images

Этим утром в США во второй раз приняли временный бюджет, в который не входит помощь Украине и Израилю, его подписал президент Джо Байден. Временный бюджет предусматривает финансирование только наиболее приоритетных статей до 19 января 2024 года для продолжения функционирования правительства и соцвыплат. Республиканцы предлагают одобрить пакет поддержки только для Израиля, но Байден и демократы настаивают на необходимости объединить помощь Киеву и Тель-Авиву.

На США приходится основная доля поддержки, поступающей на Украину. С января 2022-го по сентябрь 2023 года американская сторона выделила Киеву около $75 млрд (0,33% ВВП). Из них на военную помощь приходилось $45,7 млрд, $25,8 млрд — на финансовую, $3,8 млрд — на гуманитарную. Всего с 24 февраля 2022 года конгресс одобрил четыре пакета помощи, которые связаны с военными действиями на Украине, на общую сумму $113 млрд.

Киев признает, что объемы помощи со стороны западных стран в последнее время сократились — из-за войны на Ближнем Востоке и других причин. Президент Владимир Зеленский говорил о концентрации усилий на получении поддержки, без которой ВСУ «будут отступать».

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Российская сторона критикует военную и финансовую поддержку Украины, настаивая, что такие действия не помешают Москве добиться поставленных целей, но только продлят конфликт. Кремль полагает, что западные страны устали от поддержки Украины.

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Евросоюз Украина США
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