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Палестино-израильский конфликт ,  
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JP узнала о спорах в Израиле по вторжению на юг сектора Газа

Jerusalem Post: власти Израиля дискутируют о вторжении на юг сектора Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и правительстве страны идут дискуссии по поводу начала вторжения на юг сектора Газа, сообщает Jerusalem Post (JP). Военные и чиновники стоят перед вопросом, нужно ли подождать для этого заключения промежуточного соглашения по заложникам.

На данный момент идут переговоры об условиях такого соглашения, которое могло бы привести к паузе в боевых действиях, отмечает JP. Сейчас, когда ЦАХАЛ контролирует значительную часть севера сектора, настал «уникальный переломный момент» для такой паузы, поскольку боевые действия в южной части региона потребуют вовлечения большого числа воздушных, морских и сухопутных сил, изменения логистики.

При этом юг сектора — это тот район, куда Израиль призывал эвакуироваться мирных жителей.

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Политика
Фото:Israel Defense Forces / Reuters

Материал дополняется.

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Израиль сектор Газа ХАМАС
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