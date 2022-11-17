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Минобороны сообщило об ударах по заводам в Павлограде и Запорожье

Минобороны: ракетными ударами уничтожены оборонные цеха в Павлограде и Запорожье
Удары были нанесены по цехам НПК «Искра» в Запорожье и по оборонным цехам в Павлограде (Днепропетровская область). Утром 17 нобря о ракетных прилетах сообщал глава Днепропетровской ОВА. По его словам, загорелся промышленный объект
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Ракетными ударами ВКС России уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей в Павлограде (Днепропетровская область), а также цеха научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье, говорится в сообщении Минобороны России.

По данным министерства, в цехах «Искры» производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций украинской армии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Кроме этого, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две украинские РСЗО «Ураган» в Харьковской области и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN TPQ-50.

Также в районе населенного пункта Надднепрянское (Херсонская область) был поражен пункт управления и узел связи ВСУ, добавили в Минобороны.

17 ноября воздушная тревога по всей Украине была объявлена примерно в 9:45 (мск). Издание «Страна» сообщало о взрыве в Киеве и работе ПВО в Полтавской, Киевской и Черкасской областях. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко также сообщал, что удары пришлись по двум городским районам. «Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар», — написал он в телеграм-канале.

За несколько дней до этого, 15 ноября, Украина подверглась массированному удару, который в Минэнерго страны позднее назвали «самым масштабным» с начала спецоперации. Более чем в десяти регионах заявили о взрывах и работе ПВО, в некоторых областях сообщили о повреждениях объектов энергоинфраструктуры. Начались перебои в подаче электричества.

Минобороны России на следующий день заявило, что целями атаки была система «военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики».

Киев сообщил, что повреждения получили около 30 объектов. В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что без света после ударов остались около 20 млн человек.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Минобороны Павлоград Запорожье Днепропетровская область Запорожская область
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