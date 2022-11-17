«Нафтогаз» сообщил о разрушенных при обстреле объектах газодобычи

«Нафтогаз»: несколько объектов газодобычи были разрушены в ходе обстрела

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Газодобывающая инфраструктура украинского «Нафтогаза» подверглась обстрелу 17 ноября, сообщается на сайте компании.

«Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты «Укргаздобычи» (входит в «Нафтогаз». — РБК) оперативно прибыли на поврежденные объекты. Ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших», — сказал председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

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