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Военная операция на Украине ,  
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«Нафтогаз» сообщил о разрушенных при обстреле объектах газодобычи

«Нафтогаз»: несколько объектов газодобычи были разрушены в ходе обстрела
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Газодобывающая инфраструктура украинского «Нафтогаза» подверглась обстрелу 17 ноября, сообщается на сайте компании.

«Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты «Укргаздобычи» (входит в «Нафтогаз». — РБК) оперативно прибыли на поврежденные объекты. Ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших», — сказал председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

Материал дополняется.

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