Кремль объяснил замены в СПЧ «новыми обстоятельствами»

Владимир Путин своим указом изменил состав СПЧ, исключив из него десять человек, в том числе правозащитников Сванидзе и Винокурову. Комментируя изменения, Песков заявил, что они связаны с новыми обстоятельствами и лидерами мнений

Николай Сванидзе (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Изменение состава Совета по правам человека России (СПЧ) связано с «новыми обстоятельствами», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения. <...> [Они] могут лучшим образом представлять гражданское общество. Что является наиболее правильным отражением гражданского общества», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, связана ли замена десяти членов СПЧ со спецоперацией на Украине

Помимо этого, добавил он, в СПЧ существует постоянный процесс ротации.

Ранее 17 ноября президент Владимир Путин своим указом изменил состав СПЧ, исключив из него десять человек, в том числе правозащитников Николая Сванидзе и Екатерину Винокурову.



Также в СПЧ теперь не будет:

Зав.кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александра Асмолова;

Директора информационно-аналитического центра «Союз» Александра Марковича;

Ответственного секретаря Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталии Евдокимовой;

Бывшего завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Ивана Засурского;

Председателя «Комитета против пыток» (организация самоликвидировалась как юрлицо после признания иноагентом и работает под новым названием) Игоря Каляпина.

Директора центра «Сова» (внесен в реестр НКО-иноагентов), журналиста Александра Верховского.

Помимо этого, из Совета были исключены умершие за последний год правозащитники Андрей Бабушкин, Мария Большакова и Галина Осокина.

Новыми членами СПЧ стали, в частности, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Екатерина Винокурова в разговоре с РБК предположила, что ее исключение связано с подготовкой к предстоящей встрече членов совета с Владимиром Путиным. «На ней хотели поднимать тему, во-первых, фейков и дискредитации, во-вторых, проблему радикализации повестки, что необходимо снижать градус ненависти в обществе», — сказала она.

Ожидаемым свой уход из СПЧ назвал и Александр Верховский. «Теперь станет еще меньше возможностей что-то говорить нашим властям. И это жаль. В остальном моя работа зависит не от членства в СПЧ все-таки. Исключение некоторых других действительно повлияет [на работу Совета — прим. РБК]: за гражданские свободы станет почти некому вступаться. Хотя я все же надеюсь на некоторых оставшихся в СПЧ коллег», — сказал он РБК.



«Решение ожидаемое, связано с моей открытой антивоенной позицией», — прокомментировал РБК Николай Сванидзе.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что большинство докладов к предстоящей встрече с Путиным связаны с событиями вокруг специальной военной операции. В частности Николай Сванидзе рассказал изданию, что члены совета планировали обсудить в том числе «мобилизацию заключенных» и замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, а также реестр иноагентов.

Традиционно встреча членов СПЧ с президентом проходит в начале декабря. В прошлом году Путин, в частности, пообещал помочь членам Совета изучить закон об иноагентах, чтобы они предложили, как его усовершенствовать.

14 ноября группа членов СПЧ (в том числе и Винокурова) обратились к председателю СК Александру Бастрыкину из-за кадров, на которых, предположительно, запечатлена казнь с помощью кувалды бывшего участника ЧВК Вагнера, перешедшего на сторону Украины. В частности они задались вопросов, как все случившееся квалифицируется с правовой точки зрения.

Бизнесмен и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин, ранее признавший, что выступает основателем ЧВК Вагнера, прокомментировал видео через свою пресс-службу. «Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми», — сказал он.

Позже Пригожин подтвердил, что на видео с «казнью» действительно изображен Евгений Нужин, который принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца в рядах организации, и выразил мнение о причастности к убийству американских спецслужб. В связи с этим он обратился в Генеральную прокуратуру.

Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее говорил, что у осужденных должно быть право участвовать в боевых действиях для защиты своей страны, а такая инициатива, по его словам, в целом, соответствует Конституции.

