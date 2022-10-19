Глава СПЧ счел правом заключенных участие в боевых действиях

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У осужденных должно быть право участвовать в боевых действиях для защиты своей страны, такая инициатива, в целом, соответствует Конституции России, нужно урегулировать ряд юридических аспектов, считает глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, передает ТАСС.

«Защита Родины — это прежде всего обязанность, но в каком-то смысле и право человека. Поэтому, исходя из духа Конституции РФ, наверное, даже если человек осужден, у него должно оставаться право пойти воевать за страну», — заявил Фадеев, добавив, что «если человек хочет взять в руки оружие и пойти защищать [страну], надо найти способ, как это сделать».

Так глава СПЧ прокомментировал инициативу, разработанную главой комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом и членом этого комитета, сенатором от Крыма Ольга Ковитиди. Они предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях с возможностью дальнейшего помилования.

Как пояснила Ковитиди, законопроект коснется как военнослужащих, так и гражданских лиц, отбывающих наказание за преступления небольшой и средней тяжести. Он не затронет людей, осужденных за массовые беспорядки, нарушения правил проведения митингов, дискредитацию или фейки об армии, пропаганду нацистской символики и призывы к санкциям против России.

Сенаторы также предлагают предоставлять отсрочку от наказания (ареста, содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свободы на срок до пяти лет) для военных, которые выразили желание участвовать в боевых действиях «в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта» до их фактического окончания. Если получивший отсрочку откажется участвовать в боевых действиях, будет «ненадлежащим образом» исполнять обязанности военной службы или уклоняться от нее, это решение могут отменить.