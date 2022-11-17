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Эрдоган поблагодарил Путина и Зеленского за продление зерновой сделки

Эрдоган: «Благодарю ООН, Путина, Зеленского за волю к продлению зерновой сделки»
Путин и Зеленский при содействии ООН и Турции проявили «волю к продлению соглашения» по вывозу зерна из украинских портов, заявил Эрдоган. Срок действия сделки истекал 19 ноября, ее продлили на 120 дней
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского за продление зерновой сделки, обеспечивающей вывоз сельхозпродукции из украинских портов по Черному морю. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Эрдогана, Турция организовала четырехсторонние переговоры, а генсек ООН, Путин и Зеленский проявили «волю к продлению соглашения». Турецкий президент пояснил, что теперь сделка будет действовать 120 дней начиная с 19 ноября.

Ранее Зеленский сообщил о продлении сделки на 120 дней по согласию генсека ООН и Эрдогана, о решении России он не говорил. Соглашение в своем Twitter поприветствовал Гутерриш. По его мнению, «инициатива демонстрирует важность осторожной дипломатии в поиске многосторонних решений». Гутерриш также поблагодарил Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. «Без их великодушия и решимости эта инициатива никогда бы не родилась. Стамбул остается центром выдающегося дипломатического достижения», — заявил генсек ООН.

22 июля в Стамбуле Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение об экспорте зерна из трех украинских черноморских портов (Одессы, Южного и Черноморска) и содействии поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из России. В октябре Россия приостановила свое участие в инициативе после атаки на суда в Севастополе. Минобороны страны обвинило Киев в «террористическом акте» против кораблей, которые обеспечивали безопасность зернового коридора.

Позднее Россия вернулась в сделку. Минобороны сообщило, что получило от Украины гарантии о неиспользовании коридора для ведения боевых действий. Срок действия черноморской сделки истекал 19 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение российской стороны возобновить свое участие в соглашении не означает, что договор будет продлен после этого срока. Турция, ООН, НАТО и США призвали продлить сделку на год. По словам Эрдогана, с момента заключения сделки из украинских портов вывезли более 11 млн т продовольствия.

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Ломакина Яна
Зерновая сделка Украина Турция Антониу Гутерриш
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