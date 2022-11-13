CNN и NBC: демократы сохранили контроль над сенатом после выборов в Неваде

CNN и NBC сообщили о получении демократами контроля над сенатом

По прогнозам американских СМИ, на выборах в Неваде побеждает действующий сенатор-демократ Кэтрин Кортез Масто, это позволяет партии сохранить контроль над верхней палатой конгресса

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов в конгресс сохранит контроль над сенатом, следует из прогнозов CNN и NBC.

По данным CNN, в штате Невада побеждает действующий сенатор-демократ Кэтрин Кортез Масто. По итогам подсчета 96% голосов она на 0,5% обходит своего конкурента из Республиканской партии Адама Лаксальта.

Для контроля над верхней палатой конгресса необходим 51 мандат. Если Масто победит, демократы обеспечат себе 50 мест (у республиканцев останется 49). Еще один мандат принадлежит президенту сената, а им сейчас является вице-президент США и член Демократической партии Камала Харрис, она имеет право голоса в палате.

Накануне в Аризоне демократ от Аризоны Майкл Келлиа одержал победу над республиканцем Блейком Мастерсом, которого поддерживал экс-президент Дональд Трамп.

В декабре определится победитель выборов в штате Джорджия, где пройдет второй тур голосования. Даже если победу одержат республиканцы, партия не сможет получить контроль над верхней палатой: в случае равного распределения голосов решающим становится голос Харрис.

По последним данным CNN, на выборах в палату представителей демократы получают 204 места, республиканцы — 211, для большинства необходимо занять 218 мест.

Президент США Джо Байден заявил, что промежуточные выборы, похоже, прошли без какого-либо вмешательства, и сообщил, что готов к работе с республиканцами. «Я думаю, американский народ ясно дал понять, что он ожидает, что республиканцы также будут готовы работать со мной», — отметил глава государства.

Его предшественник Дональд Трамп, представляющий республиканцев, назвал результаты выборов «разочаровывающими», но одновременно и большой победой.