Байден призвал республиканцев решить, «кто они» после выборов в конгресс

Согласно прогнозам CNN и NBC, демократы сохраняют контроль над Сенатом. Байден счел, что республиканцам следует определиться «кто они такие». Лидер демократов в сенате заявил, что избиратели отвергли повестку Трампа

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Высокая явка на промежуточных выборах в конгресс США неудивительна, она стала показателем качества кандидатов от Демократической партии, заявил журналистам американский президент Джо Байден, передает Reuters.

Он подчеркнул, что доволен результатами демократов из-за чего «предвкушает» следующие два года до ближайших выборов в конгресс. Предварительные результаты голосования продемонстрировали, что Республиканской партии «придется решить, кто они такие», считает он.

Избиратели в США «отвергли антидемократических экстремистов-республиканцев MAGA», заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Он пояснил: «Мы знали, что негатив, гадость, попустительство большой лжи [экс-президента] Дональда Трампа и заявления о том, что выборы были сфальсифицированы, когда вообще нет никаких доказательств этого — повредят республиканцам, а не помогут им».

Демократы сохранят контроль над сенатом США, следует из прогнозов CNN и NBC. По их данным, в Неваде побеждает действующий сенатор-демократ Кэтрин Кортез Масто, она на 0,5% обходит своего конкурента из Республиканской партии Адама Лаксальта, бывшего генерального прокурора штата, пользовавшегося поддержкой Трампа.

Для контроля над верхней палатой конгресса необходим 51 мандат. Если Масто победит, демократы обеспечат себе 50 мест (у республиканцев останется 49). Еще один мандат принадлежит президенту сената, а им сейчас является вице-президент США и член Демократической партии Камала Харрис, она имеет право голоса в палате. В декабре определится победитель выборов в штате Джорджия, где пройдет второй тур голосования. Даже если победу одержат республиканцы, партия не сможет получить контроль над верхней палатой: в случае равного распределения голосов решающим становится голос Харрис.

По последним данным CNN, на выборах в палату представителей демократы получают 204 места, республиканцы — 211, для большинства необходимо занять 218 мест.

Ключевыми вопросами, тревожившими американских избирателей, стали уровень инфляции и состояние экономики, писал CNN со ссылкой на исследование Edison Research, основанное на экзитполах. Семь из десяти опрошенных выразили неудовлетворение состоянием дел в стране, а треть респондентов не просто не удовлетворена, а испытывает злость. К тому же шесть из десяти избирателей назвали экономику США слабой — это контрастирует с результатами экзитполов 2018 года, когда семь из десяти опрошенных, напротив, верили в национальную экономику.

Накануне выборов Байден предупреждал, что в случае победы республиканцев, США ожидают два ужасных года. Он при этом напомнил, что вправе наложить вето на законопроекты конгресса.