Турция пообещала помочь в восстановлении Украины после прекращения огня

Турция уже принимает участие в восстановительных работах на Украине — турецкие компании, например, строили дороги и мосты, писал Bloomberg. Глава МИД Турции сказал, что страна готова восстанавливать Украину дальше, после перемирия

Фото: Roden Wilmar / Shutterstock

Турция готова оказать помощь в восстановлении Украины, заявил глава МИДа страны Хакан Фидан на пресс-конференции с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

«Мы, Турция, готовы взять на себя обязательства по ее [Украины] восстановлению, но для этого необходимо сначала добиться прекращения огня», — сказал Фидан (цитата по «РИА Новости»).

Министр отметил, что обсудил с главой МИД Германии возможные сценарии мира на Украине. По его словам, прекратить конфликт важно для того, чтобы не допустить распространения кризисов в Европе и других регионах. Фидан указал, что украинский конфликт оказал сильное негативное воздействие на турецкую, европейскую и мировую экономику, особенно в плане энергетики.

В 2022-м Турция и Украина подписали соглашение о восстановлении разрушенной в результате конфликта украинской инфраструктуры. Bloomberg в прошлом году сообщал, что турецкие компании на Украине на краткосрочной основе восстанавливают мосты и дороги, а также поставляют генераторы и мобильные госпитали, рассчитывая получить преимущество в борьбе за крупные контракты на восстановление в дальнейшем. Со ссылкой на Минторг Турции агентство сообщало, что турецкие строительные подрядчики завершили за два года конфликта на Украине около 70 проектов общей стоимостью около $1 млрд.

В феврале этого года на тот момент глава правительства Украины Денис Шмыгаль (сейчас министр обороны) оценивал, что восстановление Украины после российской военной операции будет стоить €500 млрд.