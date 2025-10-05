В Турции назвали «главное препятствие» на пути к миру на Украине

Фидан: контроль над ДНР — ключевой вопрос для мира между Россией и Украиной

Основная проблема заключается в контроле над территорией ДНР, заявил глава МИД Хакан Фидан. Киев отказывается выводить войска. Кремль исключал территориальные уступки Украине

Хакан Фидан (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Возможность для урегулирования российско-украинского конфликта может появиться через несколько месяцев, сейчас основная проблема заключается в контроле над территорией ДНР, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

Министр напомнил, что Украина отказывается выводить войска из этого региона, а Россия требует согласиться с этой уступкой, предупреждая Киев, что тот может лишиться еще больше территорий.

«У обеих сторон есть свои аргументы. Конечно, эти аргументы нужно сопоставить. Другими словами, есть некоторые альтернативные варианты, которые я прокручиваю в голове, общаясь как с европейскими, так и с американскими деятелями, о возможных решениях, которые могли бы объединить обе стороны, но они слишком подробны, слишком неуместны здесь и могут раздражать», — сказал Фидан.

Минобороны в конце сентября опубликовало карту, на которой показало, какие территории контролирует Россия в новых регионах и некоторых областях Украины. С начала года российские военные заняли 4714 кв. км территорий, следует из данных ведомства, в том числе свыше 3308 кв. км в ДНР.

Там Россия занимает часть северного выступа территории региона, дальше линия фронта проходит за Соледаром и Часовым Яром, приближаясь к Краматорску и Константиновке, потом есть выступ в сторону Доброполья, южнее образуется полукольцо вокруг Красноармейска (Покровска).

В конце августа глава турецкого МИДа заявил, что Москва согласна остановиться на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, если получит оставшуюся под контролем Украины часть Донбасса. «В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче им [России] оставшихся 25–30% Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения», — утверждает Фидан.

Украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе сказал, что Украина «ни в коем случае» не может отдать России Донбасс, поскольку это «очень мощная часть» линии обороны. «Мы не будем делать таких подарков», — подчеркнул он.

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Зеленскому и Европе нужно признать, что Киев должен уступить часть территории, чтобы положить конец конфликту, писал журнал The Atlantic со ссылкой на действующих и бывших чиновников в конце августа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News говорил, что Россия хочет «определенные участки территории», большую часть которых она контролирует, но часть которых не заняла, а Украина хочет гарантий безопасности. «На самом деле, есть два больших вопроса, которые еще не решены, и в каком-то смысле они очень простые, но в каком-то смысле очень сложные», — отмечал Вэнс.

Президент России Владимир Путин летом 2024 года среди условий для мирных переговоров с Украиной называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В августе он уточнил, что эти условия не изменились. Обмен территориями между Москвой и Киевом невозможен, подчеркивали в Кремле.