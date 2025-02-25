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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Украины оценил в €500 млрд затраты на восстановление страны

Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на Киев
Вид на Киев (Фото: Роман Пилипей / Getty Images)

Восстановление Украины после российской военной операции будет стоить €500 млрд, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«По приблизительным подсчетам, что восстановление будет стоить 500 млрд евро», — сказал Шмыгаль (цитата по УНИАН).

По словам премьера, эти деньги могут поступить на Украину в виде инвестиций от европейских компаний. «Украина может служить конкурентным хабом», — уверен он.

Он отметил, что Украина также может предложить Европе полученный военный опыт, «новейшие технологии», в том числе в производстве дронов или сфере кибербезопасности.

Вместе с тем Шмыгаль подчеркнул, что интерес для инвесторов представляет энергетика, а также полезные ископаемые, «которые включают литий, титан, газ».

«Украина также является одним из лидеров IT и цифровой технологии», — добавил Шмыгаль.

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Ранее в феврале эксперты Bloomberg Economics подсчитали, что после военной операции Украине придется потратить около $230 млрд на восстановление инфраструктуры. Агентство также отметило, что эффективность энергетической, производственной и строительной отраслей Украины возрастет, если страна получит финансирование на эти цели и будет достигнуто прочное урегулирование.

К тому же The Financial Times сообщила со ссылкой на опрошенных ею европейских чиновников, что те опасаются возможного требования президента США Дональда Трампа оплатить восстановление Украины и разместить миротворцев для контроля за соблюдением мирного соглашения.

Есть предел возможностей Евросоюза по масштабам предоставления Украине денег, оружия и военной техники, подчеркнул европейский дипломат. По его словам, ЕС не устроит вариант, при котором США скажут: «Мы договорились о прекращении огня, а за вами все остальное».

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