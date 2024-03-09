Bloomberg рассказал, кто планирует заработать на восстановлении Украины
На Украине начинают работать некоторые зарубежные фирмы, занимающиеся восстановлением пострадавшей инфраструктуры, сообщает Bloomberg.
Агентство пишет, что компании из разных стран усиливают свое присутствие «на местах», чтобы получить заказы на работу в будущем, так как восстановление Украины станет «крупнейшей инвестиционной возможностью, по крайней мере, со времен Второй мировой войны».
«Учитывая, откуда пойдут деньги, американские и европейские компании, скорее всего, получат львиную долю контрактов, когда они поступят. Но тем временем Турция вырывается вперед», — пишет агентство.
Стоимость восстановления Украины оценивается по-разному. Европейский инвестиционный банк прогнозировал, что сумма превысит $1 трлн, отмечает Bloomberg. Еврокомиссия, украинское правительство, Всемирный банк и ООН давали оценку почти в $500 млрд (на десять лет).
Турецкая компания Aksa Power Generation направила в Киев специального менеджера Салиха Комурку. «Каждый выстраивает свои круги. Я хочу быть в гуще событий, среди людей, которые были здесь заранее, и знать всех», — пояснил он Bloomberg.
Агентство отмечает, что турецкие компании занимаются ремонтом мостов и дорог, одновременно поставляя электрогенераторы и мобильные госпитали, надеясь получить преимущество в получении контрактов в будущем. Немецкие и австрийские компании планируют предприятия в сфере инфраструктуры и обороны, указывает Bloomberg.
Дания пожертвовала €120 млн на восстановление судостроительного хаба в Николаеве, компания Cowi из королевства работает над планом реконструкции города, который рассчитан до 2050 года. Но пока многое остается «на бумаге» из-за угрозы атак, отмечает Bloomberg.
Среди компаний, которые участвуют или собираются участвовать в восстановлении, агентство называет также немецкого производителя стройматериалов Fixit (строит новую производственную площадку на западе Украины), австрийского производителя стальных эстакад Waagner-Biro Bridge Systems (тоже запустила предприятие на западе Украины), турецкая Onur Group построила мост в Ирпене, в ее планах — реконструкция аэропорта в Днепре; также турецкая Dogus Construction восстанавливает мосты при поддержке Британии.
«У нас здесь более 4 тыс. единиц техники, и мы преданы Украине и никогда не думали о том, чтобы отказаться от нее», — сказал главный координатор Onur на Украине Эмре Караахметоглу. По его словам, самой острой проблемой является поиск рабочей силы, ее недостаточно из-за призыва в армию.
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