 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Ушаков назвал «путеводную звезду» в урегулировании конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Договоренности Трампа и Путина на Аляске остаются основой процесса урегулирования, отметил Ушаков. По его словам, контакты России и США продолжаются, их результаты будут заметны «рано или поздно»
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Договоренности российской и американской сторон, достигнутые на саммите на Аляске, — это «путеводная звезда» в урегулировании украинского конфликта, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Если говорить по вопросам урегулирования украинского конфликта, то как бы путеводной звездой являются те договоренности, которых два президента достигли в Анкоридже», — сказал он.

Говоря о контактах с США, Ушаков подтвердил, что они продолжаются по закрытым каналам. «Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи. Они, может быть, незаметны, но… Рано или поздно будут заметны, то есть работа идет», — сказал он.

Лукашенко сообщил, что Путин рассказал о встрече с Трампом на Аляске
Политика

Встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске состоялась почти два месяца назад, 15 августа. Это были первые личные контакты глав России и США за четыре года.

По их итогам Путин заявил, что Москва «искренне заинтересована в том, чтобы положить конец» конфликту, но добиться «устойчивого и долгосрочного характера» урегулирования можно, устранив «все первопричины кризиса», взяв во внимание «все законные озабоченности России» и восстановив «справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом». Он также выразил согласие с тем, что нужно обеспечить и безопасность Украины.

Трамп на следующий день после саммита заявлял, что встреча прошла «очень хорошо». Однако позднее, на фоне отсутствия прогресса в украинском урегулировании, не раз выражал разочарование в Путине.

Несмотря на прошедший с момента саммита срок, в который не было достигнуто результатов в мирном процессе, «импульс» в урегулировании «жив», говорил 10 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Юрий Ушаков Аляска США Украина
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Ушаков сообщил об уступках России в ходе саммита на Аляске
Политика
Рябков назвал исчерпанным импульс к урегулированию, заданный на Аляске
Политика
Путин ответил на вопрос об авторе идеи встретиться с Трампом на Аляске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера Бизнес, 14:34
Нобелевский институт объяснил утечку о лауреате премии мира шпионажем Политика, 14:31
В Киеве неизвестные с нацистской символикой напали на еврея у синагоги Политика, 14:29
Почему Трамп возобновил торговую войну с КитаемПодписка на РБК, 14:25
Суд арестовал плюнувшего на Георгиевскую ленту блогера Общество, 14:21
Самолет сборной Нигерии совершил аварийную посадку после матча отбора ЧМ Спорт, 14:19
Трамп рассказал внучке, что хочет примирить Россию и Украину Политика, 14:12
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
FT узнала, что ХАМАС стал сводить счеты в секторе Газа на фоне перемирия Политика, 13:54
Москвичей предупредили о первом снеге в октябре Общество, 13:52
Российская армия ударила по топливно-энергетическим объектам Украины Политика, 13:40
Мэр Днепра призвал начать отопительный сезон на Украине «как можно позже» Политика, 13:27
Овечкин набрал первое очко в сезоне и превзошел достижение Лемье Спорт, 13:27
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15