Ушаков назвал «путеводную звезду» в урегулировании конфликта на Украине

Договоренности Трампа и Путина на Аляске остаются основой процесса урегулирования, отметил Ушаков. По его словам, контакты России и США продолжаются, их результаты будут заметны «рано или поздно»

Юрий Ушаков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Договоренности российской и американской сторон, достигнутые на саммите на Аляске, — это «путеводная звезда» в урегулировании украинского конфликта, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Если говорить по вопросам урегулирования украинского конфликта, то как бы путеводной звездой являются те договоренности, которых два президента достигли в Анкоридже», — сказал он.

Говоря о контактах с США, Ушаков подтвердил, что они продолжаются по закрытым каналам. «Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи. Они, может быть, незаметны, но… Рано или поздно будут заметны, то есть работа идет», — сказал он.

Встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске состоялась почти два месяца назад, 15 августа. Это были первые личные контакты глав России и США за четыре года.

По их итогам Путин заявил, что Москва «искренне заинтересована в том, чтобы положить конец» конфликту, но добиться «устойчивого и долгосрочного характера» урегулирования можно, устранив «все первопричины кризиса», взяв во внимание «все законные озабоченности России» и восстановив «справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом». Он также выразил согласие с тем, что нужно обеспечить и безопасность Украины.

Трамп на следующий день после саммита заявлял, что встреча прошла «очень хорошо». Однако позднее, на фоне отсутствия прогресса в украинском урегулировании, не раз выражал разочарование в Путине.

Несмотря на прошедший с момента саммита срок, в который не было достигнуто результатов в мирном процессе, «импульс» в урегулировании «жив», говорил 10 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.