Reuters узнал размер «репарационного кредита» ЕС Украине

Размер «репарационного кредита» ЕС для Украины может достичь €130 млрд. Точные параметры определят позднее, когда МВФ проведет оценку финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украина может получить от Евросоюза до €130 млрд в рамках «репарационного кредита», сообщает Reuters со ссылкой на источники среди официальных лиц ЕС, которые знакомы с ходом переговоров. Окончательный размер займа определят после оценки Международным валютным фондом (МВФ) финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах.

Большая часть замороженных в ЕС российских активов на общую сумму примерно €210 млрд находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Эти средства являются основой для выделения Киеву €45 млрд, которые уже были согласованы по итогам саммита стран G7 в 2024 году, а очередной транш, как предполагается, будет задействован в рамках нового механизма, предложенного Брюсселем.

Средства, переданные Киеву, по задумке ЕС, будут возвращены «только после получения репараций от России в рамках мирного соглашения», поясняет агентство. При этом новый транш, говорят источники, будет переведен ЕС украинской стороне только после погашения первого кредита от G7.

Еврокомиссия разрабатывает механизм, который позволит ей использовать замороженные российские активы без их конфискации — что является красной линией для многих правительств ЕС и Европейского центрального банка, указано в материале.

Президент России Владимир Путин называл кражей использование российских замороженных активов. В российском МИДе также предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами Москвы «воровством».

Идею предоставления Киеву «репарационного кредита», основанного на средствах замороженных российских активов, предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале сентября. Механизм «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией», с гарантиями или от всех стран союза, или от желающих участвовать.

В середине сентября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал, что Москва будет преследовать ЕС и отдельные страны союза, если будет принято решение передать российские активы Киеву, «до скончания века» и «всеми возможными способами». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в тот же день подчеркивал, что конфискация Западом активов России не пройдет «бесследно».