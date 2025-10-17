Фарадж после критики призвал сбивать российские истребители

Оппоненты Фараджа критикуют его за прежние высказывания в адрес России, Стармер уличил его в «подхалимстве перед Путиным». Лидер Reform UK в ответ заявил, что придерживается жесткой позиции в отношении Москвы

Найджел Фарадж (Фото: Carl Court / Getty Images)

Лидер правой популистской партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж заявил в интервью Bloomberg, что российские военные самолеты, нарушившие воздушное пространство стран НАТО, надо сбивать.

«Мысль о том, что я занимаю мягкую позицию по этому вопросу, просто абсурдна», — сказал политик.

О том, чтобы сбивать российские истребители, если они нарушат воздушное пространство стран НАТО, западные политики, в том числе президент Чехии Петр Павел, начали говорить после инцидента 19 сентября. Тогда МИД Эстонии заявил, что три МиГ-31 вторглись в воздушное пространство страны над Финским заливом и провели там 12 минут. Российское Минбороны в ответ указало, что нарушения не было: истребители совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Кремль назвал безответственным предложение сбивать российские самолеты, отметив, что страны НАТО, обвиняя Россию, не представили «сколь-либо убедительных доказательств». «Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о реакции Москвы в случае уничтожения ее объектов.

Фарадж также поддержал использование замороженных российских активов для помощи Киеву. Он допустил, что, если станет премьер-министром, то отправит британских военных на Украину в составе миротворческой миссии ООН. Россия предупреждала, что не оставит без ответа конфискацию активов Западом, также власти отмечали, что для Москвы неприемлемо появление на Украине войск НАТО даже под чужим флагом.

Внимание к политике Reform UK усилилось на фоне прогнозов о том, что Фарадж может возглавить правительство Великобритании. Их воспринимают всерьез несмотря на то, что сейчас у партии всего пять депутатов в парламенте, а всеобщие выборы состоятся только через четыре года. Соперники Фараджа, включая премьера Кира Стармера, стремятся за счет общественного мнения ослабить позиции Reform.

Фарадж столкнулся с резкой критикой из-за своего интервью 2014 года, в котором заявил, что российский президент Владимир Путин не нравится ему как человек, но он «восхищался им как политическим деятелем». В период с 2010 по 2014 год Фарадж неоднократно выступал на RT, а когда был депутатом Европарламента, его политические силы несколько раз объединялись с крайне правыми партиями, чтобы голосовать против резолюций, осуждающих Россию. Стармер обвинил Reform UK в «подхалимстве перед Путиным», а бывший премьер Борис Джонсон назвал взгляды Фараджа на Россию «крайне опасными».

Сам Фарадж подчеркивал, что «никогда не был апологетом или сторонником Путина» и никогда не пытался оправдать его каким-либо образом, а лишь последние десять лет говорил о том, что Запад «сыграл на руку» ему.