Политика⁠,
0

Песков ответил на угрозы сбивать российские объекты в небе

Песков — об угрозах сбивать российские объекты: мы — суверенная страна
Кремль ранее назвал безответственным предложение сбивать российские самолеты, отметив, что страны НАТО не представили «сколь-либо убедительных доказательств» нарушения воздушного пространства
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия — суверенное государство, и будет действовать исходя из этого положения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости» в ответ на вопрос о реакции Москвы в случае уничтожения ее объектов в небе.

«Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?» — сказал Песков.

В течение сентября Польша и Румыния обвинили Россию в нарушении их воздушного пространства при помощи беспилотников, а Эстония — трех истребителей МиГ-31. Российские власти эти заявления отвергли. В Минобороны указали, что российские самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.

Лукашенко об идее НАТО сбивать самолеты: «Ответ прилетит мгновенно»
Политика
Александр Лукашенко

В Кремле отмечали, что «сколь-либо убедительных доказательств» нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО не представлено. «Мы настаиваем, что все наши полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами», — подчеркивал Песков.

После этих инцидентов чешский президент Петр Павел заявил, что союзники должны ответить на нарушения адекватно, «в том числе и военным путем». С тем, что вторгшиеся в воздушное пространство стран НАТО самолеты нужно сбивать, согласился президент США Дональд Трамп. Генсек альянса Марк Рютте считает, что речь должна идти только о случаях, когда нарушители представляют прямую угрозу гражданам и военным, а если опасности нет, достаточно сопроводить самолеты до выхода из воздушного пространства НАТО.

Кремль назвал такие предложения безответственными. Глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что любые попытки сбивать летающие объекты в воздушном пространстве России приведут к серьезным последствиям. Он подчеркивал, что Россия никогда не направляет дроны и ракеты по странам Европы и НАТО.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
