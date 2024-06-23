 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Идеолог Brexit Фарадж ответил на обвинения в «оправдании» Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Найджел Фарадж в интервью заявил, что Запад спровоцировал начало военных действий на Украине, после чего его обвинили в повторении тезисов Путина. Он отказался извиняться за свои слова
Лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж
Лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж (Фото: Geoff Caddick / Getty Images)

Один из главных инициаторов референдума о выходе Великобритании из ЕС, лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж в статье для The Telegraph ответил на критику за его высказывания о том, что Запад спровоцировал начало военных действий на Украине.

Он попросил критиков не обвинять его в том, что он говорит правду о конфликте, и отказался извиняться за свои слова.

«Ошибки Запада в Украине были катастрофическими. Я не буду извиняться за то, что говорю правду. Пока мы не признаем свою неправоту, у нас никогда не будет прочного мира», — заявил Фарадж, отвечая на обвинения в том, что он «повторяет оправдания президента России Владимира Путина» по поводу начала боевых действий и является его «рупором».

Путин — о нападении на НАТО: «Тупые, как стол?»
Политика
Владимир Путин

Политик подчеркнул, что «никогда не был апологетом или сторонником Путина» и никогда не пытался оправдать его каким-либо образом, а лишь последние десять лет говорил о том, что Запад «сыграл на руку» ему.

Фарадж в интервью Би-би-си заявил, что западные страны спровоцировали Россию расширением НАТО и ЕС на восток.

Путин в октябре 2022 года называл поводом для начала военных действий планы НАТО по расширению за счет Украины и отказ Киева от соблюдения минских соглашений. В феврале этого года он пояснял, что «непосредственным триггером» стал «полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения минских соглашений». Продвижение блока на восток, по его словам, беспокоит Россию из соображений безопасности, однако не угроза со стороны альянса стала причиной.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Найджел Фарадж Запад Украина Владимир Путин

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
FT узнала об усилиях Запада по отдалению Вучича от Путина
Политика
Столтенберг сравнил мир с ядерным оружием у России и без такого у НАТО
Политика
Макрон исключил мир путем «капитуляции Украины»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Минобороны сообщило об уничтожении 33 дронов над регионами России Политика, 08:23
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 08:12
NYT написала о «разозлившем США» визите Путина в Азию Политика, 07:54
Над Брянской областью за ночь уничтожили 30 дронов Политика, 07:33
Идеолог Brexit Фарадж ответил на обвинения в «оправдании» Путина Политика, 07:21
Премьер Франции исключил отставку Макрона после парламентских выборов Политика, 07:16
В Арканзасе четыре человека погибли при стрельбе в продуктовом магазине Общество, 06:42
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Трамп пообещал конец конфликту на Украине «до входа в Овальный кабинет» Политика, 06:37
Spiegel узнал о намерении АдГ создать фракцию «Суверенисты» Политика, 06:02
В Германии украинским беженцам предложили работу или возвращение домой Политика, 05:57
Кличко сообщил о взрывах в Киеве Политика, 05:50
AP сообщило о попытках Киева убедить США разрешить удары ATACMS по России Политика, 05:39
Метеорологи сообщили о рекордной за 36 лет жаре в Вашингтоне Общество, 04:53
Липецкий губернатор сообщил об угрозе атаки дронов Политика, 04:49