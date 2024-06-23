Найджел Фарадж в интервью заявил, что Запад спровоцировал начало военных действий на Украине, после чего его обвинили в повторении тезисов Путина. Он отказался извиняться за свои слова

Лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж (Фото: Geoff Caddick / Getty Images)

Один из главных инициаторов референдума о выходе Великобритании из ЕС, лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж в статье для The Telegraph ответил на критику за его высказывания о том, что Запад спровоцировал начало военных действий на Украине.

Он попросил критиков не обвинять его в том, что он говорит правду о конфликте, и отказался извиняться за свои слова.

«Ошибки Запада в Украине были катастрофическими. Я не буду извиняться за то, что говорю правду. Пока мы не признаем свою неправоту, у нас никогда не будет прочного мира», — заявил Фарадж, отвечая на обвинения в том, что он «повторяет оправдания президента России Владимира Путина» по поводу начала боевых действий и является его «рупором».

Политик подчеркнул, что «никогда не был апологетом или сторонником Путина» и никогда не пытался оправдать его каким-либо образом, а лишь последние десять лет говорил о том, что Запад «сыграл на руку» ему.

Фарадж в интервью Би-би-си заявил, что западные страны спровоцировали Россию расширением НАТО и ЕС на восток.

Путин в октябре 2022 года называл поводом для начала военных действий планы НАТО по расширению за счет Украины и отказ Киева от соблюдения минских соглашений. В феврале этого года он пояснял, что «непосредственным триггером» стал «полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения минских соглашений». Продвижение блока на восток, по его словам, беспокоит Россию из соображений безопасности, однако не угроза со стороны альянса стала причиной.