Политика
0

Telegraph узнал о планах НАТО насчет сбивания российских истребителей

The Telegraph: НАТО пересматривает правила сбивания российских истребителей
В НАТО обсуждают упрощение правил для сбивания российских истребителей. Главнокомандующий силами альянса в Европе предлагает создать единую систему ПВО, чтобы устранить ограничения отдельных стран-членов
Алексус Гринкевич
Алексус Гринкевич (Фото: U.S. Air Force via Getty Images)

НАТО намерено пересмотреть правила реагирования на действия российских военных самолетов, пишет The Telegraph. По информации издания, военное командование альянса обсуждает упрощение процедуры сбивания российских истребителей.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич предложил создать единую систему противовоздушной обороны, чтобы устранить «национальные оговорки» — ограничения, накладываемые отдельными странами-членами на использование своих вооружений.

«У нас все еще есть некоторые из этих национальных ограничений, и они сдерживают нас. Они снижают нашу эффективность», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Еще семь стран НАТО объявят о финансировании закупки оружия у США
Политика

Вопрос о новых правилах и условиях применения силы планируют вынести на обсуждение министров обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе в среду, 15 октября. Помимо этого, министры обсудят снижение темпов военной помощи Украине: по данным Института мировой экономики в Киле, поставки оружия и боеприпасов упали на 43% в июле и августе по сравнению с первой половиной года.

Ранее в октябре Financail Times писала, что страны НАТО обсуждают ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих восточную границу блока, чтобы те могли открывать огонь по воздушным целям, оказавшимся в воздушном пространстве участниц альянса.

По сведениям Bloomberg, в НАТО также задумались над дешевым способом уничтожать дроны, поскольку имеющееся оружие для этих задач значительно дороже беспилотников. Одними из решений являются лазерные системы.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что Россия способна ответить на любые угрозы военно-техническими мерами, а не только словами. Москва также осуждает поставки вооружений Киеву западными странами.

Дарья Лебедева
истребители НАТО Европа
