Саммит ЕС призвал не дать России «злоупотреблять» правом на убежище

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Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились ужесточить контроль за просителями убежища и не дать «России и Белоруссии, или любой другой стране» злоупотреблять этим механизмом, пишет Politico.

В частности, они призвали Еврокомиссию подготовить изменения в законодательство, которые позволят депортировать людей, которые попросили убежище в странах ЕС, получили отказ, но остались на территории Евросоюза.

Также по итогам саммита в Брюсселе решено искать «новые пути предотвращения и борьбы с незаконной миграцией».

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