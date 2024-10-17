Саммит ЕС призвал не дать России «злоупотреблять» правом на убежище
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились ужесточить контроль за просителями убежища и не дать «России и Белоруссии, или любой другой стране» злоупотреблять этим механизмом, пишет Politico.
В частности, они призвали Еврокомиссию подготовить изменения в законодательство, которые позволят депортировать людей, которые попросили убежище в странах ЕС, получили отказ, но остались на территории Евросоюза.
Также по итогам саммита в Брюсселе решено искать «новые пути предотвращения и борьбы с незаконной миграцией».
Материал дополняется.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом
ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat
В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову
Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте
Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд
ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов