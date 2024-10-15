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Военная операция на Украине ,  
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В Польше заявили о возмущении из-за роскошной жизни украинцев в стране

Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению поляков, роскошный образ жизни украинских беженцев несправедлив по отношению к тем, кто работает на их пособия. Исследователи фиксируют рост числа граждан Польши с негативным отношением к приехавшим в страну украинцам
Фото: Grand Warszawski / Shutterstock
Фото: Grand Warszawski / Shutterstock

Жителей Польши возмущают молодые украинские беженцы, которые ездят на дорогих автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Interia.

По словам министра, это несправедливо по отношению к полякам, которые работают на льготы и пособия и образование для украинцев, «не говоря уже о поставках оружия и другой помощи».

По данным на конец мая 2024 года, в Польше проживают более 900 тыс. граждан Украины. Polskie Radio со ссылкой на оценку ООН пишет, что к концу 2024 года количество украинских беженцев в республике может достичь 1,1 млн.

В Польше отменят пособие для украинских беженцев
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Варшавский университет и Академия экономики и гуманитарных наук летом провели исследование об отношении поляков к беженцам. Согласно его результатам, граждане страны стали относиться к украинцам более негативно, поскольку им «все полагается бесплатно» и они «не благодарят за помощь». Около 19% респондентов выступили за отмену помощи украинцам.

Условия пребывания украинских беженцев в Европе стали ухудшаться. В частности, с 1 июля в Польше отменили единовременное пособие для беженцев в размере 300 злотых (примерно $75) и выплаты владельцам жилья, разместившим у себя украинцев, по 40 злотых (около $10) в день за каждого человека.

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София Шошина София Шошина
Польша Украина украинские беженцы
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