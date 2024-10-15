В Польше заявили о возмущении из-за роскошной жизни украинцев в стране
Жителей Польши возмущают молодые украинские беженцы, которые ездят на дорогих автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Interia.
По словам министра, это несправедливо по отношению к полякам, которые работают на льготы и пособия и образование для украинцев, «не говоря уже о поставках оружия и другой помощи».
По данным на конец мая 2024 года, в Польше проживают более 900 тыс. граждан Украины. Polskie Radio со ссылкой на оценку ООН пишет, что к концу 2024 года количество украинских беженцев в республике может достичь 1,1 млн.
Варшавский университет и Академия экономики и гуманитарных наук летом провели исследование об отношении поляков к беженцам. Согласно его результатам, граждане страны стали относиться к украинцам более негативно, поскольку им «все полагается бесплатно» и они «не благодарят за помощь». Около 19% респондентов выступили за отмену помощи украинцам.
Условия пребывания украинских беженцев в Европе стали ухудшаться. В частности, с 1 июля в Польше отменили единовременное пособие для беженцев в размере 300 злотых (примерно $75) и выплаты владельцам жилья, разместившим у себя украинцев, по 40 злотых (около $10) в день за каждого человека.
NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера для поиска жизни
Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы
Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц
АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России
Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд
NVIDIA обогнала Microsoft и стала второй по капитализации в мире
Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу
На Россию пришлось около трети трафика на криптобиржах
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов