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Политика ,  
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Польша пообещала ответить на введение пограничного контроля Германией

Решения о контроле над Шенгенской зоной не должны приниматься одной страной, поэтому Польша не согласна с соответствующими действиями Германии, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский. Его слова приводит Gazeta Prawna.

«Введение контроля является ошибкой, поскольку фактическим местом контроля за наплывом нелегальных мигрантов как в Польшу, так и в Германию, является внешняя граница Шенгенской зоны», — сказал министр.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Он подчеркнул, что Варшава решение Берлина не принимает и думает над тем, как на него отреагировать.

Впервые практику закрытия внутренних границ Евросоюза Германия применила осенью 2015 года. В то время страны ЕС столкнулись с увеличенным потоком беженцев из Северной Африки, с Ближнего Востока и из Южной Азии. Впоследствии Берлин продлевал этот режим на австрийско-немецкой границе, а в октябре 2023 года немецкие власти ввели временные проверки на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией.

В середине сентября 2024 года Германия на шесть месяцев ввела режим пограничного контроля на всех внутренних границах. Решение стало одной из жестких мер, принятых в ФРГ для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов. 

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Теги
Польша Германия МИД пограничный контроль шенгенская зона
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