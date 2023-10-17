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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Посол сообщил об увеличении числа пропавших без вести в Израиле россиян

Посол: число пропавших без вести после атаки ХАМАС россиян выросло до девяти
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Число пропавших без вести россиян в Израиле увеличилось с восьми до девяти человек, сообщил российских посол. Он добавил, что все необходимые подготовительные меры для эвакуации россиян из сектора Газа уже приняты
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Количество пропавших без вести после атаки ХАМАС россиян выросло до девяти человек, еще 16 числятся погибшими, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов, передает ТАСС.

«Внимательно следим за развитием ситуации на земле. Прорабатываем возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью российских граждан из зоны боевых действий. Разумеется, речь идет прежде всего о секторе Газа, куда сместилось сейчас основное противостояние. Все необходимые подготовительные меры с российской стороны приняты, ждем возможности, когда будет открыт находящийся на юге сектора Газа пограничный переход «Рафах», — добавил дипломат.

Ранее он говорил, что с начала войны сотни российских граждан подали в посольство заявки с просьбой об эвакуации с территории Израиля.

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова 10 октября говорила ТАСС, что еще около 280 россиян изъявили желание покинуть сектор Газа.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Единственная страна, с которой граничит сектор помимо Израиля, является Египет (с юга).

Война Израиля с ХАМАС продолжается уже десять дней: 7 октября группировка начала массированный ракетный обстрел Израиля, а отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге страны. Тогда же стало известно о первых жертвах конфликта среди гражданских, которых боевики расстреляли. Многих уводили в плен на территорию сектора. По оценкам Израиля, в настоящее время в заложниках в секторе Газа остаются почти 200 человек.

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Среди удерживаемых есть люди с двойным гражданством, в том числе россияне, сообщал представитель ХАМАС. В группировке также грозили начать убивать заложников, если бомбардировки сектора Газы продолжатся. Израиль от переговоров отказался, а 13 октября рекомендовал жителям северной части сектора Газа эвакуироваться на юг.

По последним данным, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 2670 человек, еще 9,6 тыс. человек получили ранения. В Израиле при нападении ХАМАС погибли 1,4 тыс. человек, ранения получили 3,5 тыс. человек.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
пропавшие без вести Израиль ХАМАС
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