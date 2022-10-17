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В ЛНР сообщили о возвращении 11 военнопленных

Народная милиция ЛНР: в республику из украинского плена вернулись 11 военнопленных
В ЛНР вернулись 11 военных из плена на Украине, с ними работают медики. О предыдущем обмене Народная милиция республики сообщала в пятницу

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Народная милиция ЛНР сообщила о возвращении из плена в республику 11 военнослужащих. Сообщение об этом размещено в Telegram ведомства.

«Ночью 16 октября 2022 года в Луганскую народную республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными», — говорится в сообщении.

Освобожденных из плена доставили в больницу, чтобы оценить их физическое и психологическое состояние, а также оказать им необходимую помощь «после истязаний, которым военнослужащие подверглись во вражеском плену», говорится в сообщении.

Предыдущий раз Народная милиция ЛНР сообщала об обмене пленными с Украиной 14 октября. Тогда в республику вернулись 10 военных.

13 октября об обмене пленными сообщило российское Минобороны. По данным ведомства, в результате этого обмена в Россию вернулись 20 российских военных. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в тот же день заявил о возвращении 20 украинских военных.

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При этом 11 октября Киев сообщал еще об одном обмене, Ермак говорил, что Москва вернула 21 военнослужащего и тело одного гражданина Израиля. Россия тогда об обмене не сообщала.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
ЛНР военнопленные
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ЛНР и Украина обменялись пленными
Политика
Минобороны сообщило о возвращении 20 военных после обмена с Украиной
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