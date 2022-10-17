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В Минске заявили о праве принять превентивные военные меры

Минобороны Белоруссии: Минск оставляет за собой право на меры стратегического сдерживания
Белоруссия будет отстаивать свои интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством военной силы, заявили в Минобороны республики. Минск заявил о воинственной риторике официальных лиц за рубежом
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Белоруссия для недопущения нападения оставляет за собой право принять комплекс превентивных мер стратегического сдерживания, сообщил на брифинге начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«Республика Беларусь будет отстаивать свои интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством военной силы, и оставляет за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта», — сказал Ревенко.

Как заявил глава департамента, сейчас открыто звучит и тиражируется воинственная риторика официальных лиц и провластных аналитиков зарубежных государств, в том числе и соседей Белоруссии. Минск также беспокоит наращивание военного потенциала Польши. «Все это происходит на фоне того, что польское военное ведомство открыто заявило о готовности начать войну в ближайшие три—десять лет», — сказал Ревенко. По его словам, фиксируются поставки Польше вооружений, формирование дополнительных дивизий у границ, наращивание военного потенциала.

Он пояснил, что решение о развертывании региональной группировки войск с Россией принято для усиления обороны границ Союзного государства, для недопущения развязывания военной агрессии против Белоруссии и Союзного государства и как реакция на военно-политическую обстановку. Основу группировки составляют Вооруженные силы Белоруссии, а состав российской части и районы развертывания российских сил будут определяться исходя из обстановки.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что региональная группировка войск начала сосредоточение в Белоруссии, но пока идет «поэтапное, в неполном составе ее размещение», передает БелТА. Решение о том, разворачивать ли ее в полном масштабе, примут по обстоятельствам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился о развертывании совместной региональной группировки войск с российским коллегой Владимиром Путиным 10 октября. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отмечал, что ее задачи будут «сугубо оборонительными». Первые эшелоны российских военнослужащих прибыли в страну 15 октября, общая численность составит 9 тыс. человек.

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