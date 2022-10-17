Минск сообщил иностранным военным, где развернут войска

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Шесть книг Ицхака Адизеса, которые должен прочитать каждый руководитель Социальная экономика, 15:03
Как в Париже 150 тыс. человек перекрыли улицы из-за роста цен. Видео Политика, 15:02
Как закрыть сделку по госзаказу в электронном виде Pro, 14:54
В работе сервисов QIWI произошел технический сбой Финансы, 14:48
Стрельбу на военном полигоне открыли добровольцы из Таджикистана Общество, 14:47
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 14:46
Беглов уволил главу мобилизационного управления Петербурга Политика, 14:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:44
Эксперты назвали города с максимальным снижением цен на жилье Недвижимость, 14:42
Рогов заявил о планах ВСУ использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС Политика, 14:39
Для Луны и Марса: какими будут скафандры будущего Футурология, 14:37
В Хмельницкой области Украины сообщили о взрывах Политика, 14:33
Участники k-pop-группы BTS пойдут служить в южнокорейскую армию Life, 14:31
Когда компании пора создавать GR-отдел Pro, 14:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Минск сообщил иностранным военным, где развернут войска

Белоруссия сообщила иностранным военным о местах развертывания региональной группировки
На встрече с представителями белорусского Минобороны присутствовали 19 иностранных военных дипломатов. Им сообщили, где развернут совместную с Россией группу войск и чем она будет заниматься
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Минск уведомил иностранных военных представителей о местах развертывания в Белоруссии региональной группировки войск, а также о мероприятиях оперативной и боевой подготовки, которые эта группировка планирует проводить, сообщило Минобороны страны.

Брифинг с 19 иностранными военными дипломатами провел начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко. Он «отметил высокий уровень напряженности вокруг Республики Беларусь, вызвавший необходимость принятия комплекса дополнительных мер стратегического сдерживания».

В пресс-службе белорусского Минобороны также заявили, что вооруженные силы республики усиливают охрану государственной границы. Под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании в стране совместной группировки войск. Министр обороны республики Виктор Хренин подчеркивал, что региональная группировка выполняет «сугубо оборонительные задачи».

15 октября белорусское военное ведомство объявило о прибытии первых эшелонов российских военных. Ревенко говорил, что общая численность российских войск в составе региональной группировки составит чуть меньше 9 тыс. человек.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Белоруссия группировка войск

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
МВД Белоруссии сообщило о задержании готовивших теракты и диверсии
Политика
Белоруссия сообщила о прибытии в страну первых эшелонов российских войск
Политика
КГБ Белоруссии обвинил Запад в стремлении «развалить ОДКБ»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter