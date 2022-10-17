Минск сообщил иностранным военным, где развернут войска

На встрече с представителями белорусского Минобороны присутствовали 19 иностранных военных дипломатов. Им сообщили, где развернут совместную с Россией группу войск и чем она будет заниматься

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Минск уведомил иностранных военных представителей о местах развертывания в Белоруссии региональной группировки войск, а также о мероприятиях оперативной и боевой подготовки, которые эта группировка планирует проводить, сообщило Минобороны страны.

Брифинг с 19 иностранными военными дипломатами провел начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко. Он «отметил высокий уровень напряженности вокруг Республики Беларусь, вызвавший необходимость принятия комплекса дополнительных мер стратегического сдерживания».

В пресс-службе белорусского Минобороны также заявили, что вооруженные силы республики усиливают охрану государственной границы. Под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании в стране совместной группировки войск. Министр обороны республики Виктор Хренин подчеркивал, что региональная группировка выполняет «сугубо оборонительные задачи».

15 октября белорусское военное ведомство объявило о прибытии первых эшелонов российских военных. Ревенко говорил, что общая численность российских войск в составе региональной группировки составит чуть меньше 9 тыс. человек.