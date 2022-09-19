Гутерриш призвал Киев и Москву обменять пленных в формате «всех на всех»

ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате «всех на всех», заявил в интервью «РИА Новости» генсек организации Антониу Гутерреш.

«Обмен пленными — это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен «всех на всех», чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — сказал Гутерреш.

Отвечая на вопрос о том, готова ли ООН содействовать такому обмену, генсек указал: «Обычно мы не участвуем в обмене пленными — это прерогатива МККК». «Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении», — добавил он.

Последний раз Украина и Россия сообщали об обмене пленными 29 июня. Тогда стороны обменялись военнослужащими в формате «144 на 144». Минобороны после этого сообщило, что Киев и Москва с начала конфликта обменялись пленными и телами погибших уже 27 раз.

16 сентября Зеленский выдвинул условие: Украина разрешит транзит аммиака, если Россия освободит украинских военнопленных. «Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных», — сказал он и отметил, что уже передал эту идею ООН.

Читайте на РБК Pro Pro Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Исследования Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Четыре реакции на страх, которые только усилят его Четыре реакции на страх, которые только усилят его Статьи Pro Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту Инструкции Pro Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Статьи Pro Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Инструкции Pro Злые и жадные: что с людьми делает недосып Злые и жадные: что с людьми делает недосып Исследования Pro На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать Инструкции

В Кремле его идею отвергли. «Разве люди и аммиак — это одно и то же?» — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.