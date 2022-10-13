Минобороны сообщило о возвращении 20 военных после обмена с Украиной

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 16:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:54
Депутат Госдумы предложил создать ведомство для продажи пиратских фильмов Технологии и медиа, 16:53
В Крыму решили не вводить в школах удаленку из-за звонков о минировании Общество, 16:48
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:46
ЦБ допустил возможность продления торгов акциями Meta Инвестиции, 16:43
В «Авито» сообщили о росте спроса на услуги по ремонту на 25% за квартал Недвижимость, 16:42
Власти Херсонской области исключили эвакуацию после обращения Сальдо Политика, 16:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Гладков сообщил, что после обстрела ВСУ по Белгороду никто не пострадал Политика, 16:29
Курский губернатор заявил об обстреле приграничных сел со стороны Украины Политика, 16:23
Какие уловки помогут сделать привычные блюда более вкусными Pro, 16:22
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 16:22
Акции «Лензолота» взлетели на 40% после рекомендации по дивидендам Инвестиции, 16:20
Путин проведет пресс-конференцию в Астане Политика, 16:19
Цены на сырьевые активы упали на фоне данных по инфляции в США Инвестиции, 16:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о возвращении 20 военных после обмена с Украиной

Минобороны: 20 российских военных вернулись в результате обмена с Украиной
Российским военным оказывают помощь, их доставят в медучреждения для лечения и реабилитации. Украина сообщала о возвращении 32 своих военнослужащих 11 октября
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В результате обмена с Украиной в Россию вернулись 20 российских военных, сообщило Минобороны.

«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что всем военнослужащим оказывают медицинскую и психологическую помощь, их вскоре доставят в медицинские учреждения для лечения и реабилитации.

11 октября Украина сообщила, что вернула 32 военнослужащих и тело израильтянина после обмена с Россией. Среди них офицеры, сержанты и солдаты ВСУ, многие из которых считались пропавшими без вести, уточнял глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Прошлый обмен пленными между Россией и Украиной, о котором сообщалось, состоялся в ночь на 22 сентября. Россия вернула 55 военных, в том числе из ДНР и ЛНР. Как заявили в Минобороны России, в плену им грозила смертельная опасность».

Читайте на РБК Pro
Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют» Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist

Среди выданных Киевом лиц также был украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. На Украине против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. После начала спецоперации, как сообщило МВД Украины, политик сбежал из-под ареста, но впоследствии был задержан.

Украина, в свою очередь, получила 215 человек, среди которых командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). По словам президента Украины Владимира Зеленского, по условиям обмена пять командиров «Азова» будут находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента».

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
обмен пленными Минобороны Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией
Политика
Пушилин рассказал подробности об обмене пленных и Медведчука
Политика
Песков назвал обмен результатом «очень сложной работы»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter