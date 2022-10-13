Минобороны сообщило о возвращении 20 военных после обмена с Украиной

Российским военным оказывают помощь, их доставят в медучреждения для лечения и реабилитации. Украина сообщала о возвращении 32 своих военнослужащих 11 октября

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В результате обмена с Украиной в Россию вернулись 20 российских военных, сообщило Минобороны.

«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что всем военнослужащим оказывают медицинскую и психологическую помощь, их вскоре доставят в медицинские учреждения для лечения и реабилитации.

11 октября Украина сообщила, что вернула 32 военнослужащих и тело израильтянина после обмена с Россией. Среди них офицеры, сержанты и солдаты ВСУ, многие из которых считались пропавшими без вести, уточнял глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Прошлый обмен пленными между Россией и Украиной, о котором сообщалось, состоялся в ночь на 22 сентября. Россия вернула 55 военных, в том числе из ДНР и ЛНР. Как заявили в Минобороны России, в плену им грозила смертельная опасность».

Среди выданных Киевом лиц также был украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. На Украине против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. После начала спецоперации, как сообщило МВД Украины, политик сбежал из-под ареста, но впоследствии был задержан.

Украина, в свою очередь, получила 215 человек, среди которых командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). По словам президента Украины Владимира Зеленского, по условиям обмена пять командиров «Азова» будут находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента».